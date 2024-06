So hätte das Streaming-Gerät von Xbox ausgesehen, wäre es nicht eingestellt worden

Wie aus einem aufgetauchten Patent hervorgeht, hat Xbox an einem eigenen Streaming-Gerät gearbeitet. Dieses wurde zwar bereits auf Eis gelegt, dennoch ist es interessant einen Blick auf das verlorene Stück Technik zu werfen.

Leider war die Produktion zu teuer

Im Juni 2022 wurde das Patent eingereicht und kürzlich wieder ausgegraben. Das Gerät erinnert mich optisch ein wenig an externe Laufwerke oder diese alten portablen CD-Player. Es ist viereckig und besitzt eine runde Form an der Oberseite. Auf der Vorderseite soll es einen Xbox Power-Button sowie einen USB-A-Anschluss gegeben haben. Auf der Rückseite gab es HDMI-, Ethernet- und Stromanschlüsse.

Anscheinend hättet ihr an der rechten Seite euren Controller anschließen können und ihr hättet es dank einer Platte auf der Unterseite des Geräts aufstellen können. Hier seht ihr ein Bild aus dem Patent von Microsoft:

So hätte das Streaming-Gerät von Xbox laut des offiziellen Patents aussehen können.

Projekt "Keystone", wie Xbox das Gerät nannte, wurde Ende 2022 eingestellt. Xbox-Chef Phil Spencer erklärte, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen sei, ein Gerät wie dieses kosteneffizient zu produzieren.

Laut seinen Aussagen in einem Decoder-Podcast von The Verge habe das Streaming-Gerät gut funktioniert. Einige Mitarbeiter nahmen es mit nach Hause, um es zu testen. Da es jedoch in der Herstellung zu teuer war, um für Käufer interessant zu werden, hat man das Projekt auf Eis gelegt.

Spencer sagte damals: "Ich möchte keine konkreten Preise nennen, aber ich denke, dass man irgendwo zwischen 99 und 129 Dollar liegen muss, damit es meiner Meinung nach Sinn macht, und wir waren einfach noch nicht so weit."