So teuer waren Horizon Forbidden West und The Last of Us Part 2

Der Gerichtsstreit zwischen Microsoft und dem FTC bringt neue Erkenntnisse ans Licht. Diesmal enthüllen Sony-Dokumente, wie viel das Unternehmen für die beiden großen Fortsetzungen Horizon Forbidden West und The Last of Us Part 2 gezahlt haben soll.

Budget offengelegt

Am Mittwoch wurde das besagte Dokument veröffentlicht, das zeigt, welche Ressourcen Sony für die Entwicklung seiner großen Blockbuster benötigt. Aus den Dokumenten gehen Budget, die Teamgröße sowie die Entwicklungszeit hervor.

Diese Schlüsselzahlen waren jedoch geschwärzt und waren eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wie Journalist Tom Warren herausgefunden hat, wurden die geschwärzten Informationen zuvor mit einem Stift geschrieben und von den Anwälten eingescannt. So blieben sie trotz des Schwärzens weiterhin sichtbar. Aus diesem Grund wurden die Dokumente kurz darauf zurückgezogen.

Sony did great job on the document redactions... not 🙃 https://t.co/aPQgk9JU8L pic.twitter.com/5rJQbZbbd0 — Tom Warren (@tomwarren) June 28, 2023

Trotzdem gibt es dort einige interessante Entdeckungen, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Wir haben die Spiele und Zahlen aus dem Dokument hier einmal aufgelistet:

Horizon Forbidden West

Budget: 212 Millionen Dollar

Mitarbeiter: 300

Entwicklungszeit: 5 Jahre

The Last of Us Part 2

Budget: 220 Millionen Dollar

Mitarbeiter: 200

Entwicklungszeit: 5 Jahre

Wie genau das Budget oder das Team aufgeteilt wurden, lässt sich nicht aus dem Dokument entnehmen.

Schon im September 2021 sagte der ehemalige Sony-Chef Shawn Layden, dass die Budgets mit jeder Konsolengeneration stark steigen und sich sogar verdoppeln würden. Er prognostizierte schon damals Kosten um die 200 Millionen Dollar für die hauseigenen PS5-Spiele. Gut geschätzt, würde ich mal sagen.