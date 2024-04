Songs of Conquest verlässt im Mai mit neuer Solo-Kampagne den Early Access

Im kommenden Monat verlässt das bezaubernde Indie-Strategiespiel Songs of Conquest den Early Access.

Am 20. Mai 2024 wird Version 1.0 veröffentlicht und bringt unter anderem eine neue Solo-Kampagne mit sich.

Die Zeit ist gekommen

Nach zwei Jahren im Early Access ist das rundenbasierte Strategiespiel gereift und umfasst neben neuen Features auch Verbesserungen.

Die neue Barya-Kampagne ist dabei die mittlerweile vierte Solo-Kampagne für das Spiel und konzentriert sich auf die Wüstenfraktion Barya, "die eine Vorliebe für Gold und Schießpulver hat".

"Songs of Conquest ist das Produkt jahrelanger Leidenschaft, harter Arbeit und Liebe zu diesem Genre, das Erreichen der Version 1.0 ist ein unglaublicher Meilenstein für uns", sagt Carl Toftfelt, Lead Game Designer von Lavapotion.

"Wir sind sehr stolz darauf, wie weit das Spiel in der Early-Access-Phase gekommen ist. Ohne das unglaubliche Feedback und die Unterstützung der Spieler, die sich bereits auf unser bescheidenes Strategiespiel gestürzt haben, wären wir jetzt nicht hier. Die Inhalte, die mit 1.0 eingeführt werden, werden das Angebot von Songs of Conquest wirklich erweitern - wir hoffen, dass unsere bestehenden Fans sie lieben werden. Und wir freuen uns darauf, im Mai neue Spieler in die Welt von Aerbor einzuladen!"

Songs of Conquest - Screenshots of Attribution

Während des Early Access wurden unter anderem eine neue Kampagne eingeführt sowie die vorhandenen überarbeitet. Ein Zufallskartengenerator und Challenge-Maps wurden hinzugefügt und Verbesserungen an der Gegner-KI vorgenommen. Außerdem kamen simultane Züge und Verbesserungen bei den Belagerungen hinzu.