Sonic Frontiers Release-Datum: Zeiten, Preload und alle Infos im Überblick

Der blaue Igel kehrt zurück und begibt sich in Sonic Frontiers auf ein neues Abenteuer in verschiedenen Welten. Was ihr zum Release des Spiels wissen müsst, fassen wir nachfolgend für euch zusammen. Sonic Frontiers erscheint für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4.

Unser Guide verrät euch, wann genau sich Sonic Frontiers spielen lässt. Und wann beginnt der Preload? Wie groß ist das Spiel? Antworten dazu erhaltet ihr nachfolgend.

Inhalt:

Sonic Frontiers wird am 8. November 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Die Freischaltung erfolgt (so weit bisher bekannt) zu folgenden Zeiten:

Sonic Frontiers Freischaltzeit auf PS5 und PS4: 8. November 2022, 7 Uhr

8. November 2022, 7 Uhr Sonic Frontiers Freischaltzeit auf Xbox: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Sonic Frontiers Freischaltzeit auf PC: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Sonic Frontiers Freischaltzeit auf Nintendo Switch: Noch nicht bekannt

Wann beginnt der Preload von Sonic Frontiers?

Ihr bekommt ein klein wenig Vorlauf für den Vorab-Download von Sonic Frontiers.

Wer die digitale Version des Spiels vorbestellt, kann ab diesem Tag mit dem Preload beginnen:

Sonic Frontiers Preload-Start: 6. November 2022

Wie groß ist Sonic Frontiers?

Die gute Nachricht ist: In Sachen Installationsgröße ist Sonic Frontiers kein riesengroßes Spiel. Kleinere Abweichungen gibt es abhängig von der Plattform.

Hier die bisher bekannten Angaben zur Größe von Sonic Frontiers:

Sonic Frontiers PS5-Installationsgröße: circa 24,7 GB

circa 24,7 GB Sonic Frontiers PS4-Installationsgröße: circa 23,1 GB

circa 23,1 GB Sonic Frontiers Xbox-Installationsgröße: circa 26,9 GB

circa 26,9 GB Sonic Frontiers Switch-Installationsgröße: circa 10,7 GB

circa 10,7 GB Sonic Frontiers PC-Installationsgröße: circa 30 GB

Wir wünschen schon einmal viel Spaß beim Spielen von Sonic Frontiers!