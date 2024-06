Star Guardians in Valorant? Evori Dreamwings ist die bisher putzigste Skin-Reihe

Valorant hat eine neue Skin-Reihe angekündigt, die in Episode 9: Akt 1 auf euch wartet. Diese ist die bisher knuffigste, die Riot Games jemals in ihrem Shooter eingeführt hat.

Evori Dreamwings töten eure Gegner mit Niedlichkeit

Am 26. Juni startet die neue Saison in Valorant. Neben der neuen Karte Abyss, die ihr bereits in den letzten Wochen ausprobieren konntet, bringt Riot Games auch eine neue Skin-Reihe in den Shop, die schon jetzt für viel Wirbel im Netz sorgt. Diese heißt Evori Dreamwings und gibt den Skin-Nutzern einen tierischen Begleiter zur Hand.

Ein Messer im Stil eines Sailor-Moon-Zauberstabes, eine Odin, dessen dicker Formfaktor nun mit kleinen Sternchen geschmückt ist, eine pinke Ghost, eine grüne Sprectre sowie eine violette Vandal. Für jede Waffe gibt es einen kleinen Evori Dreamwing, dessen Köpfchen ihr oben auf der Waffe sehen könnt.

Besonders die Animationen der Skins können Fans kleiner, süßer Tierchen, sicher für sich gewinnen. Egal, mit welcher der Waffen ihr den letzten Kill der Runde macht, die vier Evori Dreamwings fliegen gemeinsam in den Himmel, wo ihr dann vier Sternzeichen sehen könnt. Diese sind dann allerdings keine kleinen Häschen oder Bärchen mehr, sondern ausgewachsene Wächter.

Auch der Sound der Schüsse wurde an ein Sternenwächter-Thema angepasst und klingt dadurch verhältnismäßig schrill.

Das Bundle kostet 9900 VP, das Messer 4850 VP und jeder andere Skin kostet euch 2475 VP.