Valorant: Neuer Agent Clove kann sich selbst wiederbeleben - Alle Fähigkeiten

Clove kommt bald zu Valorant und schon jetzt könnt ihr euch umfassend über die Fähigkeit des neuen Agenten informieren. Und die haben es in sich, denn niemand trotzt dem Tod in Valorant so gut wie Clove - außer vielleicht Sage.

Woher kommt Clove und wie spielt ihr den Agenten? Clove ist ein schottischer Agent und hat die Taktiker-Rolle inne. Trotzdem könnt und solltet ihr mit diesem Charakter offensiver spielen.

Cloves Fähigkeiten in Valorant

Noch nicht tot (X) - Mit der Ultimate kann Clove sich selbst wiederbeleben. Nachdem ihr gestorben seid, könnt ihr die Fähigkeit aktivieren. Am Leben bleibt ihr allerdings nur, wenn ihr in den ersten Sekunden nach eurer Wiederbelebung einen Kill oder eine Schadensunterstützung erzielt, um am Leben zu bleiben. Doch auch ohne Kill in Aussicht kann sich die Fähigkeit lohnen - etwa, um wichtige Bereiche mit der "E" abzudecken.

Täuschung (E) - Wie bei Astra erhaltet ihr eine Ansicht von oben auf das Schlachtfeld, um einen Ort zur Platzierung einer Rauchwolke auszuwählen. Das Interessante an dieser Fähigkeit ist, dass Clove sie auch nach dem Tod einsetzen kann. Dann hängen die möglichen Orte, an denen die Wolken platziert werden können, jedoch vom Ort des Todes ab.

Rumpfuschen (Q) - Clove wirft ein Fragment der Unsterblichkeitsessenz und schwächt nach einer kurzen Verzögerung dadurch getroffene Gegner.

Stärkungsmittel (C) - Clove erhält vorübergehend Leben und Geschwindigkeit, indem sie diese Werte von gefallenen Gegnern oder solchen, denen der Agent bereits Schaden zugefügt hat, absorbiert.

Ihr seht also, dass Clove zwar Bereiche abdecken kann, wie es ein Taktik-Agent eben sollte, ihr aber auch für das Bestreiten von Duellen belohnt werdet. Ein interessantes Konzept, bei dem die Angst zu sterben in den Hintergrund rückt. Das Schmetterlingsthema im Design des Agenten finde ich persönlich klasse, um diese verträumte Persönlichkeit mit dem "schönen Tod" zu verbinden.

Hier findet ihr den offiziellen Beitrag zu Clove auf der Valorant-Website.