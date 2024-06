Valorant: In Abyss könnt ihr vom Rand der Karte in den Tod stürzen

Die neue Karte in Valorant ist in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur ist sie mit ihrem 3-Lane-Layout besonders groß, sie besitzt auf Funktionen, die es bisher nicht in Valorant gab.

Valorant denkt diese Karte neu

Wie der Name bereits verrät, gibt es auf dieser Karte viele Abgründe und die sind dort nicht ohne Grund platziert. Abyss sprengt die Grenzen von dem, was in Valorant zuvor der Standard war und ermöglicht es den Agenten, von der Karte zu fallen - in den Tod.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Natürlich kann die eigene Unbeholfenheit für ein verfrühtes Ableben sorgen, jedoch fallen mir auch einige Fähigkeiten ein, mit denen ihr Feinde schieben könnt. So könnte Raze Gegner mit ihrem Sprengstoffpack von der Karte schubsen.

"Mit Abyss wollten wir Spieler*innen dazu bringen, sich zu überlegen, wie sie ihre Fähigkeiten und ihre Bewegung auf neue aufregende Weise einsetzen können", sagt Joey Simas, Lead Map Designer von Valorant.

Auch für Sage könnte die Karte ein echter Spielplatz werden, denn die vielen Ecken und Kanten sind perfekt für unerwartete Eiswände.

So oder so müsst ihr eure Schritte auf Abyss noch bewusster setzen, als auf den anderen Karten, könnt allerdings auf völlig neue und kreative Weisen eure Fähigkeiten nutzen. Ein spannendes Konzept einer großen Karte mit A und B sowie einer verzweigten Mitte.

Lange müsst ihr auf die Karte nicht warten, denn schon am 11. Juli ist sie in Valorant spielbar.