Star Trek Resurgence: Release-Datum bestätigt, beamt euch ab Ende Mai an Bord.

Entwickler Dramatic Labs hat das Release-Datum von Star Trek: Resurgence bestätigt.

Am 23. Mai 2023 wird das Spiel für PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Neue Abenteuer

Star Trek: Resurgence ist ein Spiel im Stil der früheren Telltale-Spiele, was nicht überraschen dürfte, denn Dramatic Labs wurde vom früheren Telltale-Chef Kevin Bruner gegründet.

Zeitlich spielt das Ganze kurz nach den Ereignissen in Star Trek: The Next Generation.

"Ein Arbeiteraufstand bedroht den zerbrechlichen Frieden zwischen zwei außerirdischen Zivilisationen und die Sternenflotte ist gezwungen einzugreifen", heißt es.

"Die Spieler erleben den Konflikt und das große Mysterium, das dahinter steckt, aus zwei Hauptperspektiven. Der Erste Offizier der U.S.S. Resolute, Jara Rydek, ist Teil der von Botschafter Spock geleiteten diplomatischen Gesandtschaft, die eine Lösung finden und die Ursache für die angespannte Situation aufdecken soll."

"Techniker Carter Diaz zeigt, wie sich die Mission von den unteren Decks aus abspielt, und ist auf seine ganz eigene Weise in die Ereignisse verwickelt. Im Laufe der fesselnden Geschichte können die Spieler mit dem Star-Trek-Universum interagieren wie nie zuvor, mit Momenten authentischer Action und kritischen Entscheidungen, die die allgemeine Geschichte auf subtile und unerwartete Weise beeinflussen."