Star Trek Strange New Worlds: Teaser zu Staffel 2 zeigt Klingonen wieder fast wie früher.

Zur zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds gibt es einen brandneuen Teaser-Trailer zu sehen.

Das neue Video zeigt zahlreiche Ausschnitte aus der zweiten Season, die wieder auf Paramount+ zu sehen sein wird.

Die Klingonen sehen wieder anders aus

Unter anderem kehren die Klingonen zurück und dabei fällt auf, dass ihr Aussehen im Gegensatz zu Star Trek: Discovery erneut verändert wurde.

Der neue Look geht mehr in Richtung des ursprünglichen Designs und entfernt sich somit deutlich von der Darstellung der Klingonen in Discovery. Seht selbst:

Außerdem erhaschen wir einen kurzen Blick auf den bekannten D7-Schlachtkreuzer der Klingonen, sehen verschiedene Welten und natürlich die Crew der Enterprise.

Mit Pelia, die von Carol Kane gespielt wird, gibt es obendrein eine neue Chefingenieurin in einer wiederkehrenden Rolle.

Season 2 von Star Trek: Strange New Worlds ist ab dem 15. Juni 2023 auf Paramount+ zu sehen.

