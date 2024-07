Drei neue Kadetten für Star Trek: Starfleet Academy vorgestellt

Die Besetzung der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy wird immer größer.

Nach Holly Hunter und der Verpflichtung von Paul Giamatti als Antagonist stehen nun die ersten drei Kadetten fest.

Wer spielt die Kadetten in Starfleet Academy?

Paramount+ hat die drei Neuzugänge nun angekündigt, sagt aber nicht, welche Rollen sie konkret in der Serie übernehmen – außer, dass sie Kadetten der Sternenflottenakademie sind.

Es handelt sich um Kerrice Brooks (My Old Ass), Bella Shepard (Wolf Pack) und George Hawkins (Tell Me Everything).

"Star Trek: Starfleet Academy stellt den Zuschauern eine junge Gruppe von Kadetten vor, die zusammenkommen, um einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus zu verfolgen", heißt es.

"Unter den wachsamen und anspruchsvollen Augen ihrer Ausbilder entdecken sie, was es braucht, um Offiziere der Sternenflotte zu werden, während sie aufblühende Freundschaften, explosive Rivalitäten, erste Lieben und einen neuen Feind, der sowohl die Akademie als auch die Föderation selbst bedroht, meistern."

Die Produktion der Serie soll später im Sommer beginnen, ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.