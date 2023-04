Star Wars Jedi Survivor nimmt über 150 Gigabyte eurer Festplatte in Beschlag

Wer Star Wars Jedi: Survivor spielen möchte, muss erst einmal auf seine Hardware schauen - denn nicht jedes PC-System ist dem kommenden Star-Wars-Titel gewachsen.

Das sind die Systemanforderungen für Star Wars Jedi Survivor

Wenn das Sequel aufwendiger wird, muss auch euer PC mehr leisten, um euch lichtschwertschwingend und ohne Ruckler und Abstürze durch das Spiel zu bringen. Hier seht ihr, welche Hardware sich in eurem Gaming-PC befinden sollte:

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

RAM: 8 GB

CPU: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700

GPU: Radeon RX 580, Nvidia GTX 1070

VRAM: 8 GB

DirectX: Version 12

Festplattenspeicher: 155 GB

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

RAM: 16 GB

CPU: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

GPU: RX 6700 XT / Nvidia RTX 2070

VRAM: 8 GB

DirectX: Version 12

Festplattenspeicher: 155 GB

Ihr benötigt also eine solide Grafikkarte und einen potenten Prozessor sowie eine unbequeme Menge an Festplattenspeicher. Falls ihr noch vorhabt eurem PC ein Upgrade zu verpassen, habt ihr bis zum Relase am 28. April 2023 ja immerhin noch ein paar Wochen Zeit.

Die Systemanforderungen könnt ihr genau so auch bei auf der offiziellen Produktseite von Steam finden.