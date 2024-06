Ist Star Wars Outlaws nicht komplex genug? Das sagt der Creative Director

Julian Gerighty, Creative Director von Ubisoft Massive, äußert sich zum Gameplay-Video von Star Wars Outlaws. Warum? Weil es hier einiges an Kritik gab. Fans und Redakteure bemängelten die veralteten Spielmechaniken und verglichen das Spiel dabei mit Uncharted.

Kritik oder Kompliment?

Auf der Ubisoft Forward letzte Woche erhielten wir einen tieferen Einblick in das kommende Sta Wars Outlaws. Fast 20 Minuten lang war die Präsentation. Einige Personen aus der Presse durften den Titel anschließend sogar ausprobieren - so auch Ana in ihrer Vorschau. Auch, wenn nicht alles an dem Titel perfekt war, die Schleichpassagen etwa das Tempo für sie herausnahmen, blickt sie dem Titel dennoch zuversichtlich entgegen.

Gemischte Meinungen gab es auch aus anderen Redaktionen. Unsere englischen Kollegen von Eurogamer kritisieren etwa die teils sehr veraltet wirkenden Mechaniken. Der Redakteur verglich Star Wars Outlaws an einer Stelle sogar mit Uncharted: Golden Abyss von 2011. Zwar wurde das Spiel seinerzeit positiv aufgenommen, doch es ist auch schon weit über 10 Jahre alt.

Gerighty empfindet diesen Vergleich jedoch auf eine positive Art. "Das war nicht unbedingt unser Bezugspunkt. Es ist so ein wunderbares Spiel, mit dem man sich vergleichen kann", sagt er. "Wenn man schon mit jemandem verglichen wird, dann kann es genauso gut das beste der Branche sein. Naughty Dog und was sie machen, ist absolut brillant. Das nehme ich an. Das war nicht der Ausgangspunkt."

Der Creative Director äußert sich auch zu der bereitgestellten Demo-Version. Diese sei eine Version, die das Team zu allen Events mitnehme - auch zur Gamescom, der Comic-Con und mehr. Zudem sei sie auf Verbraucher und Journalisten zugeschnitten.

"Wir mussten etwas auswählen, das ein 20-minütiger Happen mit viel Abwechslung und vielen repräsentativen Systemen ist. Der Open-World-Teil war aber nicht enthalten. Wir werden viel mehr Zeit mit diesen Dingen verbringen. Das war eine Vorspeise und weniger das Hauptgericht", so Gerighty.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August auf PlayStation 5, Xbox Series und PC.