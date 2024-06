Eine Stunde mit Star Wars Outlaws: So stibitzt sich die diebische Kay ihre Spielelemente zusammen

Fast geschafft! Die offene Galaxie mit Schurkin Kay Vess und ihrem treuen, niedlichen und nützlichen Begleiter Nix ist durch Star Wars Outlaws zum Greifen nah. Ubisoft ließ uns im Rahmen des Summer Game Fests eine Stunde lang durch die unterschiedlichsten Ecken der Galaxie schleichen, sabotieren, kämpfen, stehlen und fliehen. Zusätzlich haben wir mit dem leitenden Entwickler Mathias Karlson und Narrative Designer Navid Khavari über das neue Spiel zu Star Wars gesprochen.

Gameplay und Interview solltet ihr euch im obigen Video nicht entgehen lassen. Das gezeigte Material bildet natürlich noch nicht die Endversion des Spiels ab und könnte bis zum Release noch verändert werden. Übrigens, im Rahmen der Ubisoft Forward durften wir zusätzlich in die Welt von Assassin's Creed Shadows eintauchen: Unsere Vorschau lest ihr hier.

Unser Abenteuer mit Kay und Nix war in drei unterschiedliche Abschnitte aufgeteilt, die ihr auch im Video . Die erste Demo zeigte ein beeindruckendes Schiff und beleuchtete dort Kays Kampfstil. Im zweiten Abschnitt ging es ums Hüpfen und Klettern, Entdeckungen und Umgebungsrätsel, die in den Ruinen eines alten Schiffes der hohen Republik auf Kay warteten. Am Ende fehlte nur noch ein schicker Raubüberfall. Insgesamt machte Kay also genau das, was man von einer Halunkin in der Unterwelt erwartet: Schleichen, Stehlen, Sabotieren, Kämpfen und rechtzeitig Fliehen.

Die unterschiedlichen Spielelemente fielen vielfältig aus und auch die Planeten wussten mit diversen Schauplätzen zu überzeugen, wobei sich gerade im zweiten Teil der Demo bereits der Abdruck der routinierten Ubisoft-Formel abzeichnete. Häufig begegneten mir Sammelgegenstände, die keine größere Bedeutung hatten und obwohl davon keine in der Demo vorhanden waren, stellte ich mich auf “Fetch-Quests” mental bereits ein. Stellenweise war die Grafik nicht komplett ausgereift, denn Texturen wirkten gelegentlich matt, Gesichter leblos. Ich hätte mir außerdem noch ein Stündchen in der offenen Welt gewünscht, die sich im ersten und dritten Abschnitt bereits andeutete, um zu sehen, wie abwechslungsreich sich die unterschiedlichen Orte beispielsweise auf Tatooine, Cantonica, Kijimi oder Akiva gestalten.

Viele dieser Kritikpunkte konnten den Gesamteindruck aber nicht wesentlich stören, denn Outlaws umgab vor allem ein heimisches Gefühl von Star Wars. Schon vor dem Gespräch mit den Entwicklern merkte ich, dass das Team entweder aus ehrlichen Fans bestehen muss oder es eine sehr gute Zusammenarbeit mit Lucas Arts gegeben haben muss. Denn das wohlige Gefühl, das ich hatte, als der erste Trailer die an einen weiblichen Han Solo erinnernde Kay oder die Neuschöpfung Nix vorgestellt wurden, hielt sich durchgehend.

Insgesamt hatte ich mit den drei Abschnitten à 20 Minuten Spaß. War die Plattform-Passage zum Beispiel nicht allzu schwer, hatte sie mit kleinen Schreckmomenten für Spannung gesorgt. Wo Schleichwege das Tempo rausnahmen, motivierten sie wiederum mit geheimen Passagen, die besonders schön in Szene gesetzt waren. Wenn dann trotzdem alles schieflief, konnte Kay immer noch zur Waffe greifen. So richtig sehen wir wohl erst, wie gut Outlaws wird, wenn bei Release alle Elemente durch die offene Welt vereint werden. Dennoch blicke ich aktuell dem Release zuversichtlich entgegen.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Amazon Luna. Wie sind eure ersten Eindrücke nach den gezeigten Bildern?