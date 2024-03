Stardew Valley: Easter Egg wird zur Bestrafung für dieses eine Vergehen

Wer in Stardew Valley zu neugierig ist und sich in Gebiete vorwagt, die noch nicht für seine Augen bestimmt sind, der bekommt es mit einem Easter Egg zu tun und erhaltet eine waschechte Standpauke.

Ein verstecktes Easter Egg aus Update 1.6

Spoiler-Warnung! Update 1.6 von Stardew Valley ist für einige Überraschungen gut. Wer also selbst gern auf Abenteuerjagd geht und Easter Eggs lieber selbst finden und erleben möchte, der sollte an dieser Stelle aufgrund von Spoilern lieber nicht weiterlesen. Wer ohnehin niemals vorhat, Glitches auszunutzen, kann sich diese lustige Situation gern zu Gemüte führen.

Wenn Spieler mit dem Out-of-Bound-Glitch den Gipfel erreichen, der eigentlich erst freigeschaltet wird, wenn ihr einen Perfection-Score von 100 erreicht, wird eine Zwischensequenz abgespielt. Der Hintergrund verschwimmt, während der mysteriöse Mr. Qi zum Monolog ansetzt.

"Sieh an, sieh an, sieh an...", beginnt er die Spieler zu tadeln, die sich den Eintritt zum Gipfel erschleichen wollen. Schummeln hat seit Update 1.6 eben seinen Preis. Dieses Video von YouTube-Nutzer Mobren11 zeigt die ganze Szene:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Sieh an, sieh an, sieh an... Sieh an, wer es auf den Gipfel geschafft hat. Du dachtest, du wärst wirklich clever, nicht wahr? 'Wie kann ich das System zu meinem eigenen Vorteil betrügen?', dachtest du. Oder um es mit den Worten eines Laien zu sagen: 'Ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich'. Verachtenswert."

Mehr zu Stardew Valley:

Neuer Rekord für Stardew Valley durch Update 1.6 - Und das war daran noch besonders

Das lange Warten hat ein Ende: Update 1.6 für Stardew Valley ist gigantisch

Stardew Valley Update 1.6: Gurkengläser und Säfte erkennt ihr bald an der Farbe des Behälters

Bei den Worten von Mr. Qi bleibt es aber nicht, denn nachdem dieser seinen Frust über die egoistischen Cheater herausgelassen hat, wird euer Bildschirm schwarz und ihr wacht in Harveys Klinik wieder auf. Leider hat dieser Aufenthalt euch auch noch 500g gekostet, da ihr notoperiert werden musstet. Hat Mr. Qi versucht, euch umzubringen? Hat er euch vom Gipfel geworfen? Wir werden es nie erfahren. Aber schaut am besten nach, ob ihr auch beide Nieren habt.

In den Patch-Notizen wird dieses Easter Egg nicht erwähnt und wurde von Spielern entdeckt, die nach dem Update selbst den Versuch wagten, sich früher als geplant Zutritt zum Gipfel zu verschaffen. Das einzige Osterei ist dieser kleine Mittelfinger an Cheater aber nicht. Mal sehen, was die Spieler noch so alles entdecken.