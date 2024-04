Stardew Valley 1.6 ist nicht genug - ConcernedApe bringt 40 neue Minen-Layouts

Eric Barone, oder ConcernedApe, kann es einfach nicht lassen. Anstatt nach Stardew Valley Patch 1.6 mal eine Verschnaufpause einzulegen, veröffentlicht er lieber ein nächstes Update mit 40 neuen Layouts für die Minen.

Von Minen und Fischen

Weil es in Patch 1.6 nicht schon genug Neues zu entdecken gibt, bringt ConcernedApe in einem neuen Update 40 neue Layouts für die Minen-Dungeons. Bereits letzte Woche kündigte der Stardew-Valley-Schöper das Update an, das "eine neue Angel-Sache und einige neue Minen-Sachen" beinhalten sollte.

Update 1.6.4 enthält 20 alternative Minen-Layouts, die erscheinen können, sobald ein Spieler den Boden einer Mine erreicht hat, sowie 20 neue Vulkanminen-Layouts, die nach Aktivierung einer Abkürzung zwischen der Caldera und dem Vulkaneingang erscheinen.

Und was ist mit dem Fischdings? In Patch 1.6.4 ist es euch möglich, acht zusätzliche Dinge, die nichts mit Fischen zu tun haben, in Fischtanks zu lagern, es gibt nun "fish frenzies", wobei hier nicht weiter erklärt wird, worum es sich dabei handelt.

Ihr könnt außerdem Mystery-Boxen in Waschbärs Laden handeln, Essig auf Bäume schütten, um sie vor Moos zu schützen, und es gibt vier neue Feenarten.

Die vollen Patch-Notizen findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels.