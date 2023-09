Starfield: Die besten Easter Eggs und Anspielungen.

Das Universum in Starfield ist riesig, ihr könnt insgesamt rund 1.000 Planeten erkunden. Und es versteht sich von selbst, dass es auf all diesen Welten das ein oder andere zu entdecken gibt. In den Monaten nach dem Release ist sicherlich mit so einigen Entdeckungen zu rechnen.

In diesem Artikel werfen wir daher einen Blick auf die besten Easter Eggs und Anspielungenin Starfield und fangen zumindest mal mit ein paar davon an. Mit der Zeit werden wir das natürlich erweitern.

Eine Notiz von Alex Hay

"Wer ist Alex Hay?", fragt ihr euch vielleicht. Hay war ein Fan der Bethesda-Spiele und eine Notiz von ihm ist Bethesdas Erinnerung an ihn, denn er starb fünf Monate vor der Veröffentlichung von Starfield. Ihr findet besagte Notiz bei "Das Auge" in Alpha Centauri, auf einem Tisch auf der rechten Seite, wenn ihr vom Haupteingang aus kommt.

In der Notiz heißt es: "To all my friends and fellow explorers. I’m always with you, out there in the starfield. Love always, Alex Hay."

Euer größter Fan

Wenn ihr Oblivion gespielt habt, kennt ihr auch euren Fan von dort. In Starfield ist er zurück, wenngleich er natürlich etwas anders aussieht. Aber er wird weiterhin von Craig Sechler gesprochen, dem gleichen Synchronsprecher wie damals.

Zugleich ist dieser "riesige Fan" ein mögliches Crewmitglied, das sich euch anschließen kann. Ihr müsst aber sicherstellen, dass ihr das Merkmal "Heldenverehrung" bei der Charaktererstellung auswählt, um ihm zu begegnen. Ihr trefft dann, wenn ihr nach New Atlantis reist, am Raumhafen auf ihn. Er bringt sogar Geschenke mit!

Der Fan ist zurück.

Der Curiosity Rover

Eine Erinnerung an den Mars-Rover Cursioty findet ihr in der Loge von Constellation in New Atlantis. Zwar nicht den kompletten Rover, aber immerhin dessen Kamera! Die steht dort, neben vielen anderen Erinnerungsstücken, die ihr dort seht, in einer Ecke auf einem Schrank. Und das sogar in einem augenscheinlich recht guten Zustand.

Im Jahr 2011 schickt die NASA Cursioty in Richtung Mars, wo der Rover nicht ganz ein Jahr später auch landete.

Die Kamera als Souvenir.

Echte Astronauten

Vier Planeten im System Alpha Centauri tragen die Namen Chawla, Gagarin, Jemison und Olivas. Nicht aus Zufall, im Gegenteil, es handelt sich um die Nachnamen von vier realen Astronautinnen und Astronauten. Und zwar folgende:

Kalpana Chawla (NASA-Astronautin): Die erste Frau mit indischer Herkunft, die ins All reist. Sie starb beim Absturz der Columbia im Jahr 2003.

Yuri Gagarin (Sowjetischer Kosmonaut): Der erste Mensch im Weltraum.

Mae Jemison (NASA-Astronautin): Die erste Afroamerikanerin im All.

John D. Olivas (NASA-Astronaut): Flog zwei Space-Shuttle-Missionen und absolvierte Außenbordeinsätze.

Mehrere Planeten in Alpha Centauri tragen bekannte Namen.

Apollo 11

Wenn ihr in der Loge seid, findet ihr in dem Raum neben eurem Zimmer, das ihr dort erhaltet, auf einem Schreibtisch das Buch "Sir Livingstones zweites Tagebuch". Lest es und ihr schaltet eine neue Aktivität frei, durch die ihr die Landestelle von Apollo 11 auf dem Mond ansteuern könnt. Auf der Mondfähre findet ihr zudem eine Schneekugel, die ihr einsammeln könnt.

Stattet der Apollo-Mondlandefähre einen Besuch ab.

Musikalische Erinnerung

An verschiedenen Stellen könnt ihr Poster finden, die auf das Sol Symphony Orchestra verweisen. Dabei wird auch ein Dirigent namens "William Johns" erwähnt, eine offensichtliche Anspielung auf John Williams. Und den kennt ihr natürlich für zahlreiche bekannte Soundtracks, etwa zu Jurassic Park, Star Wars und Indiana Jones, um nur ein paar zu nennen.

Weise Worte von Samweis

Wenn ihr euch eine Kartoffel genauer anschaut und die Beschreibung lest, werdet ihr als Herr-der-Ringe-Fan sicherlich direkt die Anspielung bemerken. Auf die gleiche Art beschreibt Samweis Gamdschie in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme, was man alles mit Kartoffeln anstellen kann. Guten Hunger!