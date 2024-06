Starfield: Ich habe die 7 Euro Mission gekauft, damit ihr es nicht müsst.

Mit der Veröffentlichung des jüngsten großen Starfield-Updates kamen auch die neuen Creations ins Spiel. Dort können Modder zum Beispiel ihre Kreationen verkaufen. Aber auch Bethesda selbst bietet dort Inhalte an, für Kritik sorgte dabei eine neue Mission, die für umgerechnet 7 Euro verkauft wird. Damit ihr euch das Geld sparen könnt, habe ich mir diese neue Mission einmal näher für euch angeschaut.

Konkret geht es um den Auftrag "Trackerallianz-Kopfgeld: Der Geier". Es ist eine Kopfgeldjagd, die als Teil der neuen Trackerallianz-Missionen angeboten wird, die mit dem Update eingeführt wurden. Die erste dieser Trackerallianz-Kopfgeldjagden ist kostenlos im Update enthalten, ebenso gibt es im Hauptquartier der Trackerallianz noch ein Missionsboard mit kleineren Aufträgen.

Sollte eine Starfield-Mission 7 Euro kosten?

Besagte Geier-Mission kostet euch 700 Creation-Credits. Um sie erwerben zu können, müsstet ihr also 1.000 Creation-Credits kaufen, was euch rund 10 Euro kostet. So landen wir dann am Ende bei rund 7 Euro für die Mission. Alle, die die Premium Edition von Starfield haben, kriegen übrigens 1.000 Creation-Credits geschenkt. Doch selbst in Anbetracht dessen lohnt es sich eigentlich nicht wirklich, diese geschenkten Credits in die Geier-Mission zu stecken.

Worum geht es? Ihr sollt für die Freestar-Regierung nach einem Veteran des Koloniekriegs suchen, dieser gilt als Verräter und ist obendrein einer der tödlichsten Scharfschützen im Freestar-Raum. Alles beginnt dann damit, dass ihr in eine Falle gelockt werdet. Am vermeintlichen Aufenthaltsort stoßt ihr auf den Kopfgeldjäger, der vor euch auf die Jagd geschickt wurde, während der Scharfschütze irgendwo in den Hügeln um euch herum hockt.

Starfield: Der Geier - Screenhots 1 of 5 Attribution

Rein qualitativ habe ich an der Mission wenig zu bemängeln. Sie führt euch in einen kleinen Außenposten, in eine Höhle und ins Paradiso-Hotel, wo es zum Showdown kommt. Alles in allem ganz okay, der Knackpunkt ist letztlich wirklich der Preis. Ihr seid mit der Mission gut 30 Minuten beschäftigt und dafür will Bethesda umgerechnet sieben Euro haben. Autsch. Zum Vergleich: Die Erweiterung Far Harbor für Fallout 4 kostet normalerweise 14,99 Euro. Für etwas mehr als den doppelten Preis der Geier-Mission seid ihr dort, nach Angaben von HowLongToBeat, sieben Stunden in der Hauptstory beschäftigt. Und maximal rund 22 Stunden für diejenigen, die gerne alles vervollständigen. Stellt man das also gegenüber, bietet die Geier-Mission ein geradezu katastrophales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zugegeben, das Novastrike-Scharfschützengewehr, das ihr dadurch erhalten könnt, ist wirklich nicht schlecht. Die zwei zusätzlichen Outfits sind okay. Aber nichts davon rechtfertigt diesen Preis. Angemessen wären da eher 100 Creation-Credits beziehungsweise 1 Euro. Maximal. Ich weiß beim besten Willen nicht, womit man hier einen Preis von 700 Creation-Credits rechtfertigen will.

Vielleicht möchte man dadurch die Leute dazu bringen, den größten Teil ihrer für die Premium Edition geschenkten 1.000 Creation-Credits direkt wieder auszugeben. Damit sie dann für andere Sachen selbst Geld in Creation-Credits investieren zu müssen. Ich möchte dahingehend nichts unterstellen, ein Geschmäckle hat das alles aber schon. Ist es vielleicht sogar ein gefährliches Experiment? Nehmen wir mal für einen Moment an, dieser Mini-DLC kommt gut an. Sehen wir dann in Zukunft noch mehr Missionen zu ähnlich überzogenen Preisen?

Damit würden sich die Fans selbst keinen Gefallen tun, wenn sie das unterstützen. Und Bethesda ebenfalls nicht. Auffällig ist, dass auf der Anzeigetafel für Kopfgeldjagden im Trackerallianz-Hauptquartier nach den ersten beiden Missionen noch ein Platz frei ist. Ihr solltet daher nicht überrascht sein, wenn da demnächst noch ein weiterer Einsatz als Creation hinzukommt.

Todd Howard hat die Reaktionen beziehungsweise die Kritik zu dieser Mission zuletzt als "großartiges Feedback" bezeichnet. Ich hoffe, dass Bethesda dementsprechend darauf hört. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn man einzelne Missionen verkaufen möchte, es braucht nur ein deutlich sensibleres Gespür für den richtigen Preis. Mit den 700 Creation-Credits für "Der Geier" liegt man bisher jedoch fernab von allem, was man als sensibles Gespür bezeichnen könnte.