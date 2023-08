Starfield: Wie gut läuft es wirklich auf Xbox Series X und Series S?

Die Erwartungen an Bethesdas neuesten Titel, Starfield, sind enorm. Es verspricht ein Abenteuer, das sich über die gesamt Galaxie erstreckt, mit einer Fülle von Inhalten und Hunderten von Planeten, die erkundet werden können. Nur wenige Spiele kommen auch nur annähernd an diesen Umfang heran - und noch weniger bieten das hohe Maß an Inhalt und die Flexibilität im Gameplay, die Bethesda normalerweise offeriert. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Bedenken gibt. Vor allem technische Sorgen stehen im Vordergrund, wobei potentielle Spielerinnen und Spieler sich besonders über etwaige Bugs und Framerate-Probleme Gedanken machen. Bethesdas frühere Konsolenspiele sind nicht immer in stabiler Form erschienen, und diese Spiele waren einige Größenordnungen kleiner als Starfield. Die entscheidende Frage für viele lautet: Ist Starfield zum Start bereit, oder sollte man warten, bis Performanceprobleme und Fehler behoben wurden?

Es gibt auch andere wichtige Bedenken. Wie sieht es zum Beispiel mit der Xbox Series S aus? Microsofts kleinere Konsole sorgt schon seit einiger Zeit für Kontroversen, da einige Titel Schwierigkeiten haben, die Einschränkungen des Systems in puncto Arbeitsspeicher, Bandbreite und GPU-Leistung zu bewältigen. Soweit wir wissen, wurde vor dem Release des Spiels kein Material der Series-S-Version gezeigt, obwohl bekannt ist, dass Bethesdas Todd Howard viel Zeit damit verbracht hat.

Gleich zu Beginn gibt es aber gute Nachrichten: Starfield ist auf beiden Konsolen eine durchweg konsistente und stabile Erfahrung. In etwa 20 Stunden Spielzeit bisher bin ich auf keine offensichtlichen Fehler oder gravierenden Probleme gestoßen, was etwas ist, was ich definitiv nicht von den Veröffentlichungsversionen von Fallout 4 oder Skyrim hätte sagen können. Starfield wurde mehrmals verschoben, aber man hat den Eindruck, dass diese Verschiebungen wahrscheinlich das Beste waren, da das Endergebnis eine reibungslose Erfahrung ist, in die es sich lohnt, direkt zum Start einzutauchen. Natürlich kann ich nicht für das gesamte Spiel sprechen, aber ich habe wirklich nichts gesehen, was mich zögern lassen würde.

Digital Foundry wirft einen ersten Blick auf Starfield auf der Xbox Series X und S. Es geht um Performance, visuelle Unterschiede und erste Eindrücke aus mehr als 20 Stunden Spielzeit.

Die Grafik ist ebenfalls ausgezeichnet, mit einem hohen Detailgrad, exzellenter Nachbearbeitung und wunderschönen Umgebungen. Das war eine kleine Überraschung, und ich denke, das Spiel übertrifft Bethesdas bisherige Arbeit bei weitem. Schaut euch Johns kommenden Grafiktechnik-Check für mehr zu diesem Thema an, aber es ist keineswegs ein schlecht aussehendes Spiel. Es ist nicht immer atemberaubend, aber es ist ein sehr gelungenes Ergebnis, insbesondere angesichts seines unglaublichen Umfangs.

Es gibt jedoch auch einige bedeutende Kompromisse. Die Welt ist stark segmentiert und wird häufig durch Ladescreens unterbrochen, was ein Überbleibsel aus Bethesdas früheren Spielen ist. Ich habe nicht unbedingt ein nahtloses Erlebnis erwartet, aber die häufigen Unterbrechungen - gelegentlich, wenn auch nicht oft, durch kurze Animationen verdeckt - sind definitiv ärgerlich. Bei den Konsolen ist zudem die Bildrate wichtig. Sowohl die Series X als auch die S zielen auf eine Aktualisierungsrate von 30 fps ab, ohne höhere Optionen zur Verfügung zu stellen. Das sollte keine Überraschung sein - es wurde im Vorfeld signalisiert - aber die Frage ist, wie konstant diese 30 fps sind?

Abgesehen von diesen Problemen schaffen es die Konsolenversionen recht gut, mit flüssiger, konsistenter, stabiler und detaillierter Grafik zu überzeugen. Beim Vergleich der beiden Xbox-Series-Versionen erhalten wir auf den ersten Blick ein sehr ähnliches Erlebnis auf beiden Konsolen, wobei sogar die schwächere Series S ziemlich gut aussieht. Es gibt einige deutliche Unterschiede, wenn man genauer hinsieht, wie man es angesichts der schwächeren Spezifikationen auf der Series S erwarten würde.

Die Sichtweiten auf der Series S sind etwas eingeschränkt. Die Series X hat hier mehr zu bieten, mit zusätzlichen Details in der Geometrie - wie Felsvorsprüngen und Steinen -, die weiter entfernt gerendert werden. Auch die Vegetation wird verbessert, mit dichtem Gebüsch und kniehohem Gras auf der Series X. Größere Teile der Umgebungsdetails, wie große Felswände und Bäume, werden jedoch auf den beiden Plattformen ungefähr gleich gerendert. Es sind nur die zufälligen Details zwischen diesen größeren Merkmalen, die auf dem schwächeren Gerät auf größere Entfernungen abgestuft aussehen, jedoch nur in Bereichen, die relativ weit vom Spieler entfernt sind.

Die Texturdetails sehen normalerweise ähnlich aus. Bei direkten Vergleichen an den gleichen Stellen in unmittelbarer Nähe konnte ich keine offensichtlichen Unterschiede zwischen den beiden Plattformen feststellen, wobei sowohl Series X als auch S hier sehr detaillierte Artworks zeigen. In der Ferne scheint es jedoch einige Unterschiede zu geben, wobei die Series X bessere Mipmaps als die S verwendet, obwohl dies die meiste Zeit über nicht besonders auffällig ist. Texturen bei schrägen Winkeln lösen sich auch auf der X mit mehr Detail auf, obwohl dies möglicherweise einfach auf die Auflösungsunterschiede zwischen den Versionen zurückzuführen ist. Selbst die Xbox Series X kann hier noch ein wenig unscharf aussehen.

Ich habe auch einen interessanten Unterschied bei der Geländerdarstellung bemerkt, als ich diese beiden Plattformen verglichen habe. Die Oberfläche des Bodens sieht im Vergleich auf beiden Geräten einfach anders aus, selbst aus der Nähe betrachtet. Es ist nicht offensichtlich besser oder schlechter auf einer Plattform oder einer anderen, sondern das Gelände nimmt eine leicht unterschiedliche Form an und verwendet eine andere Mischung aus Texturen. Dies ändert sich nicht von Mal zu Mal, daher scheint dies mit einer unterschiedlichen Einstellung auf Series S und X zusammenzuhängen. Es gibt auch einige Unterschiede in der Platzierung kleinerer geometrischer Elemente bei mehreren Versuchen, was darauf hindeutet, dass diese Elemente in gewissem Maße zufällig erstellt werden.

Zusätzlich gibt es auf der Series S kleinere Einschränkungen bei den Schatten. Beim direkten Vergleich der beiden Versionen nebeneinander hat die S weichere Shadow Maps, die nicht so viele Details auflösen wie die Version der Series X. Ich konnte diesen Unterschied nicht an jedem Ort feststellen, aber ich habe in einigen Direktvergleichen eine geringfügige Reduzierung der Qualität bemerkt, die man jedoch ohne direkten Vergleich nicht bemerken würde. Die Schatten der Vegetation sehen deutlich degradierter aus, obwohl die Series X hier auch kein sehr sauberes Ergebnis liefert.

Xbox Series S Xbox Series X Hier zeigen sich leichte Verbesserungen beim Terrain und den Schatten. Xbox Series S Xbox Series X Es kann beim Terrain-Rendering einige deutliche Unterschiede geben. Am besten klickt ihr auf die individuelle Plattform und wechselt dann zwischen ihnen, um den besten Effekt zu erzielen. Xbox Series S Xbox Series X Was die Bildqualität anbelangt, sehen beide Versionen auf einem 4K-Bildschirm gut aus. Die Xbox Series S rendert meisten mit einer internen Auflösung von 900p, dank FSR 2 wird das auf 1440p. Bei der Series X scheinen es native 1440p zu sein, FSR 2 macht daraus eine 4K-Präsentation. Xbox Series S Xbox Series X Dieser Screenshot zeigt die Unterschiede bei der Render-Reichweite von Objekten sowie Einschränkungen bei Pflanzen auf der Xbox Series S. Vergleichstool starten

Der wahrscheinlich deutlichste visuelle Unterschied zwischen Series S und X betrifft das Cubemap-Rendering. Starfield nutzt Cubemaps, die anscheinend in Echtzeit häufig aktualisiert werden, für seine Reflexionen, und auf der Series S haben diese eine sehr geringe Auflösung. Die Series X sieht hier nicht umwerfend aus, aber die Auflösung auf der S scheint etwa ein Viertel von dem zu betragen, was ihr High-End-Gegenstück liefert. Dies fällt vielleicht nicht in jedem Bild auf, aber immer, wenn man im Spiel Reflexionen sieht, werden diese auf der Series S von deutlich niedrigerer Qualität sein.

Das sind die Unterschiede, die ich in den grundlegenden visuellen Einstellungen zwischen den beiden Xbox-Series-Konsolen ausmachen konnte. Im Wesentlichen ähneln sich beide Geräte auf den ersten Blick, obwohl die Series S Einschränkungen hinsichtlich der Detailtiefe in der Ferne, der Schatten und der Reflexionen aufweist, die keinen großen Einfluss haben, aber bemerkbar sind, würde ich sagen.

Zusätzlich zu diesen Unterschieden gibt es auch Differenzen bei der Auflösung. Die Series X erreicht eine 4K-Ausgabe, während die Series S anscheinend bei etwa 1440p liegt, wobei beide Systeme diese Ziele mit Hilfe von AMDs FSR 2-Upsampling-Technologie erreichen. Das bedeutet, dass das endgültige Bild wie 4K oder 1440p aussieht, das Spiel jedoch von niedrigeren Auflösungen aus auf der Grundlage von Daten aus mehreren Frames hochskaliert wird. Auf der Series X wird das Spiel intern mit 1440p gerendert, während auf der Series S eine native Auflösung von 900p vorhanden ist. Es ist möglich, dass hier eine dynamische Auflösung verwendet wird, aber jede Aufnahme, die ich analysiert habe, zeigte diese Auflösungen an.

Xbox Series S Xbox Series X Starfield verwendet ausgiebig Cubemaps für Reflexionen. Auf der Xbox Series S haben diese weniger Details, vielleicht ein Viertel der Auflösung auf der Series X. Xbox Series S Xbox Series X Ein weiterer Beweis für die Unterschiede bei den Details der Reflexionen. Xbox Series S Xbox Series X Noch ein Beispiel für die kleinen Unterschiede in der Umgebung zwischen beiden Konsolen. Xbox Series S Xbox Series X Noch ein Beispiel für die kleinen Unterschiede in der Umgebung zwischen beiden Konsolen. Vergleichstool starten

In der Praxis liefern beide Konsolen eine scharfe und klare Auflösung während des normalen Spielablaufs, und beide sehen auf einem 4K-Fernseher sehr gut aus. Es gibt ein wenig Aliasing und Flimmern in Bereichen feiner Details, die FSR 2 nur schwer sauber auflösen kann, obwohl diese auf den beiden Geräten sehr ähnlich aussehen. Natürlich sieht die Series X etwas schärfer aus und schafft es, pixelgenaue Details in 4K aufzulösen, aber die Series S ist auch nicht schlecht - sie wirkt einfach etwas weicher und leidet unter etwas mehr Aliasing. In den meisten Bereichen habe ich auf beiden Geräten keine Rekonstruktionsprobleme bemerkt, und der Bewegungsunschärfe-Effekt des Spiels verbirgt etwaige Mängel beim Bewegen, die sonst sichtbar wären, recht gut.

Von einem visuellen Standpunkt aus betrachtet, bietet Starfield ein sehr gutes Erlebnis auf beiden aktuellen Xbox-Konsolen. Ihr bekommt eine attraktive Version des Spiels mit soliden Grundlagen, ohne offensichtliche Kompromisse oder Probleme. Die Series S hält sich besonders gut, mit weniger Einschränkungen, als wir sie normalerweise heutzutage auf der winzigen Konsole sehen. Aber die visuelle Qualität ist nur eine Seite der Medaille, wie steht es um die Performance?

Bethesda hat eine eher durchwachsene Vergangenheit, was die Performance auf Konsolen in ihren Rollenspielen betrifft. Man denke an das berüchtigte "Rimlag"-Problem in der PS3-Version von Skyrim, bei dem das Spiel unter schlechter Performance litt, sobald der Spielstand eine bestimmte Größe überschritt. Fallout 4 hatte konventionellere Probleme, mit allgemein inkonsistenten Bildraten zum Start. Beide Probleme wurden später gepatcht, trübten jedoch das Erlebnis zum Launch, also habe ich die anfängliche Version von Starfield mit etwas gemäßigten Erwartungen getestet. Ist dies ein Spiel, das man am ersten Tag spielen sollte? Oder sollte man lieber eine Weile warten, um eine polierte, verbesserte Erfahrung zu erhalten?

Es gibt keine großen Bedenken im Hinblick auf die Performance von Starfield auf der Xbox Series X. Es läuft geradewegs mit 30 fps und konstantem Frame-Pacing. Lediglich größere Städte können für Probleme sorgen.

Nach dem Testen mit installiertem Day-One-Patch ist die gute Nachricht, dass das Gameplay insgesamt überraschend solide ist. Starfield erreicht im Grunde genommen eine stabile Bildrate von 30 fps für nahezu alles, was man im Spiel tut. Der Kampf ist stabil, genauso wie das Erkunden der verschiedenen Planeten. Man kann das Spiel mit ziemlich intensiven Kämpfen in großen, offenen Umgebungen konfrontieren und es gibt keine Performanceprobleme. Das gilt gleichermaßen für Series S und X, die hier identisch performen.

Allerdings gibt es eine erhebliche Einschränkung. Zwei der Städte des Spiels - nämlich New Atlantis und Akila - neigen zu gelegentlichen Performanceproblemen. Beim Durchqueren dieser Bereiche gehen einige Frames verloren, einschließlich einiger deutlicher Ruckler. Die meiste Zeit laufen diese Abschnitte mit 30 fps ziemlich gut, aber es gibt definitiv Probleme. Meiner Erfahrung nach ist New Atlantis am stärksten betroffen, was insoweit Sinn ergibt, da es die größte Stadt in Starfield ist. Ich habe auch ein paar einsekündige Pausen aufgezeichnet - einmal auf beiden Xbox-Konsolen -, während ich den Raumhafen von New Atlantis durchquerte. Es war ziemlich gravierend, aber das war das Schlimmste, was ich während meiner Zeit mit Starfield gesehen habe.

Insgesamt schlägt sich Starfield also recht gut, besonders im Vergleich zu den bisherigen Bemühungen von Bethesda. Abgesehen von gelegentlichen Problemen in den Städten bietet das Spiel eine sehr solide Aktualisierung von 30 fps mit konsistentem Frame-Pacing. Das 30-fps-Bildratenziel wird wahrscheinlich bei den Spielern etwas Unmut hervorrufen, aber angesichts der Komplexität der Welt sowie des CPU-lastigen Leistungsprofils der PC-Version ist das 30-fps-Ziel völlig verständlich. Die Bewegungsunschärfe hilft auch dabei, das 30-fps-Update in gewissem Maße zu glätten, und sie wird mit einer hohen Auflösung ohne sichtbare Artefakte dargestellt. Ich wünschte, dass es eine Option gäbe, die virtuelle Verschlusszeit etwas zu verlängern, um einen stärkeren Effekt zu erzielen, da die Unschärfe im Moment etwas subtil ist. Und für diejenigen, die den Effekt nicht mögen, kann er in den Spieleinstellungen deaktiviert werden.

Von einer technischen Perspektive aus betrachtet, ist Starfield wahrscheinlich das am besten polierte RPG, das Bethesda je veröffentlicht hat. Es handelt sich größtenteils um eine fehlerfreie Erfahrung, die eine weitestgehend ungetrübte Performance bietet und zudem großartig aussieht. Bethesdas Spiele sind massive Titel mit einer Menge Komplexität und potentiellen Interaktionen, und es ist eine beeindruckende Leistung, das Spiel zum Start auf dieses Niveau der Perfektion zu bringen. Man hat den Eindruck, dass die zehnmonatige Verschiebung des Spiels wahrscheinlich erheblich dazu beigetragen hat.

Die Performance von Starfield auf der Xbox Series S ähnelt nahezu genau der Series X. Die Konsole hält sich fest an ihr 30-fps-Ziel und nur größere Städte sorgen für kleine Performance-Einbrüche.

Das Spiel selbst ist auch sehr gut. Es ist mehr oder weniger das Spiel, als das es beworben wurde - ein massives Bethesda-RPG, das in mehreren Sternensystemen stattfindet, in der Weite des Weltraums. Es ähnelt sehr Fallout 4 oder Skyrim, aber anstatt durch ein zusammenhängendes Land zu reisen, navigiert man im Spiel größtenteils über ein planetares Reiseinterface, à la Mass Effect 2 oder EVE Online, zwischen Städten und Landezonen.

Starfields Umfang ist immens, kommt jedoch mit gewissen Einschränkungen. Die planetare Erkundung ist nicht besonders aufregend, da die prozedural generierten Landmassen mit sich wiederholenden Inhalten versehen sind. Wenn überhaupt, denke ich, hätte eine reduzierte Größe dazu beigetragen, eine sorgfältiger kuratierte Erfahrung im Einklang mit den jüngsten Bethesda-Spielen zu bieten. Clevere Spielerinnen und Spieler können die Hauptquests des Spiels, Fraktionsquests und andere benannte Quests absolvieren, während sie ihre Interaktion mit den prozedural generierten Elementen auf ein Minimum beschränken, aber ich denke, dass die typische Eine-Map-Struktur früherer Bethesda-Spiele vielleicht besser gewesen wäre.

Dennoch habe ich meine Zeit mit Starfield wirklich genossen und werde es im Laufe des Jahres sicherlich noch viel mehr spielen. Es ist ein super poliertes, wirklich unterhaltsames Bethesda-RPG. Selbst der Kampf fühlt sich großartig an, und der Hauptinhalt des Spiels ist in sehr guter Form. Es hilft auch enorm, dass der übliche Tipp, wenn man ein neues Bethesda-RPG in Betracht zieht - auf Fehlerkorrekturen zu warten - hier überhaupt nicht zu gelten scheint.

Starfield ist direkt zum Launch eine solide Erfahrung, mit konsistenter Performance und großartiger Grafik auf beiden Konsolenplattformen. Egal, ob ihr auf Series S oder Series X spielt, Starfield kommt mit solider, konsistenter Performance und einem Maß an Perfektion daher, das euch das Vertrauen gibt, eure Reise direkt am ersten Tag zu beginnen.

Im englischen Original von Oliver Mackenzie, Freier Redakteur, Eurogamer.net