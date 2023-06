Starfield: Xbox Controller und Headset sind jetzt erhältlich - Auch bei Amazon

Update vom 12. Juni 2023: Ihr könnt den Controller jetzt auch bei Amazon.de vorbestellen.

Dort kostet euch der Starfield-Controller 66,95 Euro.

Erstmeldung vom 12. Juni 2023:Sowohl den Controller als auch das Headset im Starfield-Look könnt ihr ab sofort für eure Xbox kaufen.

Verfügbar sind beide Produkte im Microsoft Store und sie werden auch sofort ausgeliefert, wenn ihr sie jetzt bestellt.

Der Controller kostet euch 74,99 Euro, während das Headset für 124,99 Euro zu haben ist.

Beide Sondereditionen sind farblich in einem Look gehalten, der wiederum zum Spiel passt. So sehen sie aus: