Starfield: Shattered Space - Der DLC bringt euch dieses Jahr Horror, Waffen und den Wunsch, Prey zu spielen

Unheimliche Dinge wollen im Weltraum erschossen werden: Als würde das Starfield-Universum auf Prey treffen stoßt ihr in dem Add-On auf Geist-artige Wesen, Kultisten und Kristallspinnen-Monster. Dazu natürlich alles, was das Hauptspiel sonst zu bieten hat. Neue Ausrüstung, Kopfgelder und Möbel für euer Haus gehen Hand in Hand mit einer mehr nach Space-Horror aus und durchaus atmosphärisch. Es erinnert mich auf jeden Fall daran, dass Prey das viele bessere Space-Spiel war, aber wenn Starfield jetzt in die Richtung geht, dann werde ich mich nicht verweigern.