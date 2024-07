Skyrims Tamriel in Starfield? Ambitionierte Mod eingestellt - Das ist der Grund

Mit Project Tamriel wurde nun eine ambitionierte Mod für Bethesdas Starfield eingestellt.

Das Ziel von Project Tamriel bestand darin, die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim in das Universum von Starfield zu bringen.

Project Tamriel für Starfield erscheint nicht mehr

Was durchaus interessant und nach einem coolen Projekt klingt. Doch das sahen wohl nicht viele andere so.

Zumindest sagt das einer der Modder im Gespräch mit VG247 und beklagt mangelnden Support und Begeisterung dafür innerhalb der Community.

"Nachdem wir das anfängliche Konzept der Community vorstellten, wurde klar, dass die Unterstützung, die wir uns erhofft hatten, einfach nicht da war", heißt es.

"Viele Fans äußerten ihre Bedenken und und deuteten an, dass sie kein Interesse an diesem Projekt haben. Was das Team anbelangt: Wir waren eine kleine Gruppe von passionierten Moddern, die von den Möglichkeiten begeistert waren. Das Feedback, das wir erhielten, machte und jedoch klar, dass unsere Begeisterung nicht vom Großteil der Community geteilt wurde."

Hättet ihr gerne Tamriel als Planet in Starfield gesehen?