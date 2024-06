Starfield: Todd Howard lobt Modder und betont, wie wichtig sie sind

Besonders durch die Modding-Communitys haben Spielereihen wie Fallout oder The Elder Scrolls ein langes Leben und das wünscht man sich bei Bethesda natürlich ebenso für Starfield.

Zuletzt hatte man ein großes Update veröffentlicht, das unter anderem das Creation Kit für das Spiel umfasste. Im Zuge dessen hat Bethesdas Todd Howard nun noch einmal die Wichtigkeit der Modding-Community betont.

Mods sind wichtig für die Zukunft von Starfield

Im Gespräch mit dem YouTuber MrMattyPlays lobt Howard die Modding-Community und hält es zugleich für wichtig, dass diese auch für ihre Kreationen entlohnt werden können.

Das Creation Kit hat unter anderem schon dafür gesorgt, dass Rüstungen aus The Mandalorian oder Halo ihren Weg ins Spiel fanden. Wenngleich natürlich mehr und ausufernde Dinge möglich sind.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Howard hebt außerdem die Zahl von Moddern hervor, die "von Hobbyentwicklern zu professionellen Entwicklern" geworden sind. Dahingehend möchte man sicherstellen, dass diese Modder auch "monetäre Belohnungen sehen, wenn sie großartige Inhalte erstellen".

Grundsätzlich waren die Reaktionen auf den neuen Creation Club durchaus positiv, wenngleich insbesondere eine von Bethesda erstellte Mission, die für rund 7 Euro verkauft wird, Kritik nach sich zog.

Besagte Kritik bezeichnet er als "großartiges Feedback aus der Community". Wird sich das in Zukunft darauf auswirken, wie Bethesda Inhalte veröffentlicht? "Wir müssen genau über die Preise nachdenken, was wir kostenlos veröffentlichen, wie wir die Inhalte kommunizieren und darauf achten, was die Community davon hält."

"Es ist super wichtig für uns, dass all das wirklich gesund bleibt", sagt Howard im Hinblick auf die Modding-Community. "Wir denken, es ist ein wichtiger Teil der Identität unseres Studios, wie wir über Modding sprechen und sicherstellen, dass die Community da ist. Wir müssen aktiv bleiben und sicherstellen, dass es für alle Beteiligten so gut wie möglich ist."

Mit Shattered Space erscheint im Herbst 2024 eine Story-Erweiterung für Starfield.