Steam: Letztes Jahr gab es so viele Koop-Spiele wie noch nie

Letztes Jahr war eine grandiose Zeit für Koop-Spiele, denn in keinem anderen Jahr wurden so viele Mehrspieler-Titel veröffentlicht, wie im Jahr 2023.

Koop in Zahlen: Mehrspieler im Trend

Laut einem Bericht von VG Insights wurden insgesamt letztes Jahr 799 Koop-Spiele auf Steam veröffentlicht. 2022 wurden 701 Koop-Titel herausgebracht, 2021 nur 650 und 2020 647 Koop-Spiele. Insgesamt haben die Koop-Titel 5,7 Prozent aller veröffentlichten Spiele in den Jahren 2023, 2022 und 2021 ausgemacht.

Obwohl Spieler sich besonders in der Pandemie den Koop-Spielen zugewandt haben, haben sie auch heute noch große Relevanz. Letztes Jahr waren 36 Prozent aller verkauften Titel auf Steam Koop-Spiele. 2024 legt nochmal nach, denn bisher besitzen 46 Prozent aller verkauften Spiele ein Koop-Element.

Das liegt hauptsächlich an den grandiosen Verkäufen von Palworld und Helldivers 2. Doch auch bei den Koop-Spielen sind Koop-Titel oft verhältnismäßig beliebt. In diesem Jahr hat Helldivers 2 allein bereits 28 Prozent aller Verkäufe von Koop-Spielen ausgemacht. Zusammen mit Palworld sind es sogar 75 Prozent.

Dem Bericht zufolge verkauft sich ein durchschnittliches Koop-Spiel etwa 40.000 Mal auf Steam. Ein durchschnittliches Spiel ohne Koop-Element nur 5.000 Mal. Die weniger beliebten Koop-Titel verkaufen sich zudem doppelt so gut wie die weniger beliebten Titel ohne Koop.

Es ist also sehr profitabel, seinem Spiel eine Koop-Funktion hinzuzufügen, wenn man die Verkäufe steigern will. Weil das Spiel oft gemeinsam gezockt wird, verkaufen sich automatisch mehrere Exemplare. Zudem bietet der Koop-Charakter mehr Stoff für lustige Streams oder in anderen sozialen Medien.