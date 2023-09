Steam wird 20 und feiert mit kostenlosen Downloads und einem Sale

Valve feiert den Geburtstag von Steam. Die Vertriebsplattform unseres Vertrauens wird diesen Monat 20 Jahre alt - um genau zu sein am 12. September. Um dieses lange Bestehen zu würdigen, hat Steam einen nostalgischen Zeitstrahl mit Spielen aus allen Jahren erstellt, verschenkt ein paar Gegenstände und gibt einige Rabatte.

20 Jahre Steam zusammengefasst

"Wir schreiben das Jahr 2003. MySpace startet, Arnold Schwarzenegger wird Gouverneur von Kalifornien und 'In Da Club' ist der Nummer-eins-Hit. Und wissen Sie, wer außerdem in diesem Jahr dem Club beitritt? Steam, am 12. September 2003", schreibt Valve.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

2004 geht es dann mit Counter-Strike: Condition Zero und Half-Life 2 so richtig los. Mit lustigen Texten, netten Bildern und Links zu den Spieleseiten, von denen viele im Angebot sind, füttert Steam diesen Jubiläums-Beitrag.

Rabatte gibt es etwa auf Half-Life, Portal, Call of Duty, Terraria, Asassin's Creed und mehr.

Ein kleines Geschenk gibt es für alle Steam-Nutzer auch gleich noch. Wenn ihr euch in den Punkteshop begebt, warten dort ein paar kostenlose Items auf euch, die diese merkwürdig coole Regenbogenkartoffel:

Nyan Potato, anyone?

Und? Wie viele Spiele besitzt ihr auf Steam derzeit? Ist etwas aus jedem Jahr vorhanden?