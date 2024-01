Suicide Squad: Rocksteady kämpft auf untypische Weise gegen schlechte Vorschauen

Suicide Squad: Kill the Justice League kam in den bisherigen Vorschauen eher mäßig an. Das scheint sich auch bei Warner Bros. bemerkbar zu machen, und kurzerhand beschloss der Publisher eine ungewöhnliche Entscheidung zu treffen. Ab sofort gelten die Geheimhaltungsvereinbarungen für die Alpha nicht mehr.

Bilder und Videos dürft ihr trotzdem nicht zeigen!

Die vorzeitige Aufhebung des NDA der geschlossenen Alpha-Tests im November ist also die Antwort. Rocksteady gab bekannt, dass Spieler nun dazu aufgerufen werden, ihre Erfahrungen zu teilen und ganz offen darüber zu diskutieren, wie es sich als Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King shark in Metropolis spielt.

"An die fantastischen Spieler, die das Spiel getestet haben, bitte zögert nicht, über eure Spielerfahrungen zu sprechen und zu schreiben", heißt es. Bilder und Videos aus der Closed-Alpha unterliegen jedoch weiterhin dem NDA und dürfen nicht veröffentlicht werden. Sprechen und schreiben dürft ihr aber nach Herzenslust.

Mehr zu Suicide Squad Kill the Justice League:

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ganz anders und doch näher an Arkhams Batman als ich dachte

Suicide Squad: Enttäuschung nach Leaks - So äußert sich Rocksteady

Suicide Squad erhält Release-Datum: Wir sind so nah an der Veröffentlichung

Rocksteadys Hoffnung dabei ist vermutlich, dass es unter den Alpha-Testern Spieler gibt, die deutlich positiver über das Spiel berichten, als es in den Vorschauen der Fall ist. Und tatsächlich gibt es bereits einige sehr wohlwollende Kommentare unter dem Statement des Entwicklers.