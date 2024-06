Super Mario Bros. Movie: An diesem Datum kommt der zweite Film ins Kino

Die Fortsetzung von Super Mario Bros. Movie hat ein festes Veröffentlichungsdatum. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis der Animationsfilm tatsächlich auf die großen Leinwände kommt. Bis 2026 müsst ihr euch leider gedulden.

Film zu Super Mario Bros. geht 2026 in die zweite Runde

Noch vor der heutigen Nintendo Direct erhalten wir die Info, an welchem Tag die Fortsetzung von Super Mario Bros. Movie erscheint. Der Film ist für den 24. April 2026 angesetzt - zumindest gilt dieser Tag für Japan. In den USA soll der Film sogar schon am 3. April 2026 erscheinen. Für alle anderen Regionen und Länder gilt ein noch undefinierter Termin im April.

Hier seht ihr den Trailer zum ersten Film:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dieses Datum wurde in einem "This is Miyamoto"-Post bekannt gegeben. Wie auch beim ersten Film werden Chris Meledandri, dem Gründer und CEO von Illumination, und Shigeru Miyamoto von Nintendo als Produzenten eingesetzt.

Aaron Horvath und Michael Jelenic führen Regie während Matthew Fogel das Drehbuch schreibt. Der erste Teil war bisher ein großer Erfolg.