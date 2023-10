Super Mario Bros. Wonder - Alle Wunderblumen in Welt 1, Röhrenfelsen-Wiese

Super Mario Bros. Wonder steckt voller Geheimnisse und verrückter Ereignisse. Die meisten und wildesten davon haben mit den Wunderblumen zu tun, die den weiteren Verlauf eines Levels massiv verändern. Sammelt ihr eine Wunderblume ein, kann buchstäblich alles passieren.

Hauptsächlich dienen Wunderblumnen dazu, an zusätzliche Wundersamen zu kommen. Einen erhaltet ihr immer, wenn ihr einen Level schafft, ein zweiter ist in regulären Levels so gut wie immer mit dem Finden der Wunderblume und Überstehen des anschließenden Wunder-Effekts verbunden. Da manche Wunderblumen sehr gut versteckt sind, hier unsere Hilfestellung, wie ihr in Welt 1, der Röhrenfelsen-Wiese, alle Wunderblumen findet.

1. Wunderblume in Willkommen im Blumenkönigreich – im Laufe des Levels normal zu bekommen.

2. Wunderblume in Piranha-Pflanzen-Parade – im Laufe des Levels normal zu bekommen.

3. Wunderblume in Nichts wie hinterher – eines der letzten Eichhörnchen, das vor euch flieht, trägt die Wunderblume mit sich. Jagt ihm nach, bis ihr ihn erwischt.

4. Wunderblume in Einen Gallopteros hält gar nichts auf! – Die Wunderblume steckt in einem Viererblock Steine kurz nach der Mitte des Levels.

Lasst den Gallopteros die Blöcke zerstören - Super Mario Bros. Wonder

Um sie freizulegen, geht ihr etwas nach rechts, wo einer der Stiergegner (“Gallopteros”) steht. Sieht er euch, rennt er auf euch zu. Springt auf seinen Rücken und er rennt den Hügel mit genug Schwung hinauf, um die Blöcke zu zerstören.

5. Wunderblume in Roll, Roll, Rollf – Im hinteren Teil des Levels könnt ihr drei der lila Kugel-Nilpferde in Lücken zwischen Röhren schubsen. Siehe so:

Eine Serie an improvisierten Trampolinen, die euch der Wunderblume näher bringen - Super Mario Bros. Wonder

Sind alle drei drinnen, könnt ihr anschließend eine Serie aus kleinen blauen Blumen erreichen. Berührt ihr sie, erscheint die Wunderblume.

6. Wunderblume in Rasende Rollschuh-Koopas – An folgender Stelle springt ihr hoch zum Griff, der aus dem Baumstamm ragt, haltet Y und zieht ihn heraus. So kommt ihr an die Wunderblume:

Einfach zugreifen - Super Mario Bros. Wonder

7. Wunderblume in Gallopteros Stampede – Erhaltet ihr normal im Lauf des Levels.

8. Wunderblume in Elastis im Zwielichtwald (versteckter Level) – Einer der Elastis hält die Blume in sich versteckt. Springt auf ihn oder erledigt ihn anderweitig, um sie zu bekommen.

Nicht versteckt, einfach den Gegner umklatschen, dann habt ihr sie - Super Mario Bros. Wonder

9. Wunderblume in Mit Rollfs durch die Lüfte (versteckter Level) – Ihr kommt irgendwann oben an die Zielflagge und könnt einen der “Rollfs”-Nilpferde in die Lücke davor quetschen, um bis ganz nach oben zu springen.

Links gegen die Wand springen und davon nach rechts und schließlich in den geheimen Bereich - Super Mario Bros. Wonder

Wenn ihr die Wunderblume haben wollt, müsst ihr aber nicht zur Flagge, sondern an die Wand links und von dort mit einem Wandsprung in einen versteckten Bereich springen. Hier leuchtet die Wand ganz links.

An dieser Stelle gegen die Wand schlagen oder ein Schneckenhaus dagegen - Super Mario Bros. Wonder

Werft ein Schneckenhaus gegen das Leuchten oder schlagt mit dem Elefantenrüssel dagegen und die Wunderblume kommt heraus.

10. Wunderblume in Spike-Versteck im Senkröhren-Tal – Lauft bis zur Checkpunkt-Flagge, die die Mitte des Levels markiert und dann noch weiter nach rechts. Vorbei an dem Bereich mit dem POW-Stein Ihr kommt an diesen Bereich, in dem auf der höchsten Röhre einer der sprechenden Blumen steht:

Stellt euch auf die Röhre mit der Blume drauf - Super Mario Bros. Wonder

Stellt euch auf diese Säule und sie fährt mit euch nach unten. Bekommt keine Panik, fahrt mit ihr bis ganz nach unten, euch wird nichts passieren. Ihr gelangt in einen Raum, in dem ihr in die Tiefe fallt. Unten landet ihr direkt auf der Wunderblume.

11. Wunderblume in Röhrendickicht im Sumpf – Nach der Checkpunkt-Flagge lauft ihr ein Stück nach rechts und schiebt eine Röhre auf der unteren Ebene ganz nach rechts. Siehe hier:

Ein einfaches Puzzle - Super Mario Bros. Wonder

Danach könnt ihr die andere Röhre auf der oberen Ebene nach rechts schieben, soweit es geht. Daraufhin erscheint die Wunderblume.

12. Wunderblume im Palast der Röhrenfelsen-Wiese – Durch die untere Röhre könnt ihr euch hindurch quetschen: