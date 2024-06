Super Mario Party Jamboree kommt noch dieses Jahr auf die Nintendo Switch

Nintendo hat in der neuen Nintendo Direct das neue Super Mario Party Jamboree für die Nintendo Switch angekündigt.

Dafür verspricht man unter anderem die bislang größte Auswahl an Minispielen in der Reihe, insgesamt mehr als 110 Stück.

Super Mario Party Jamboree enthält fünf neue Spielbretter

Ebenso gibt es fünf neue Spielbretter, auf denen ihr auf Rolltreppen durch den Regenbogen-Kaufpalast fahrt, im Meisterwürfler-Motodrom in der Spur bleiben müsst und in der Gumba-Lagune mit einem aktiven Vulkan zurechtkommen müsst. Und auch zweite alte Spielbretter kehren in hübscher Optik zurück.

"Diese bisher größte Auswahl in einem Spiel der Mario Party-Reihe beinhaltet actionreiche Minispiele ebenso wie knifflige Rätsel und Herausforderungen, die mittels Bewegungssteuerung zu meistern sind", heißt es. "Und das ist noch nicht alles. Im Bowserathlon können bis zu 20 Spielerinnen online und Spieler gegeneinander antreten."

Die Veröffentlichung von Super Mario Party Jamboree ist für den 17. Oktober 2024 geplant.