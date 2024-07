Switch 2 diesmal ohne Knappheit - Leider keine Preissenkung für die Switch in Sicht

Falls ihr euch Sorgen machen solltet, dass die Switch 2 zum Launch schnell vergriffen sein oder gar eine Produktknappheit wie zum Start der ersten Switch entstehen könnte, für den Spricht Nintendo jetzt eine Entwarnung aus.

Voraussichtlich keine Probleme beim Launch der Switch 2

Die Switch 2 soll nicht unter den selben Problemen leiden, wie die Switch. Das Problem des damals entstandenen Mangel an Komponenten sei inzwischen gelöst.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagt in einem Investoren-Meeting hierzu: "Diese Situation ist nun gelöst. Was den Nachfolger der Nintendo Switch betrifft, so glauben wir derzeit nicht, dass Engpässe bei den Komponenten die Produktion wesentlich beeinträchtigen werden."

Auch gegen Skalper sei Nintendo durch diese Maßnahmen vorgegangen. "Wir glauben, dass die wichtigste Gegenmaßnahme gegen den Wiederverkauf darin besteht, genügend Einheiten zu produzieren, um die Nachfrage zu befriedigen. Diese Auffassung hat sich seit dem letzten Jahr nicht geändert. Darüber hinaus berücksichtigen wir die Umstände in jeder Region und überlegen, welche Maßnahmen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen ergriffen werden können."

"Derzeit können wir keine Informationen über den Zeitpunkt der Markteinführung oder die Preisstrategie für das Nachfolgesystem geben", so Furukawa weiter. "Außerdem denken wir derzeit nicht über eine Preisänderung für Nintendo Switch nach"