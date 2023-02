Frauenpower in Tekken 8: Begrüßt Nina Williams als neue Herausforderin

Tekken 8 befindet sich aktuell noch in der Entwicklung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Kein Grund, nicht schon mal ein paar Kämpfer und Kämpferinnen vorzustellen - so wie Nina Williams.

Tekken 8 präsentiert die neue Nina

Die blonde Pistolenschützin und lautlose Assassinin tötet präzise und leise. Ihr Kampfstil wird als "flüssig und tödlich" beschrieben. Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom jüngsten Neuzugang machen.

Nina war lange Zeit in der Mishima-Saga involviert, über ihre Verstrickungen in Tekken 8 ist bisher nichts bekannt. Für den achten Teil wurden ihre Angriffe und Techniken verbessert und sie hat auch ein paar neue Tricks auf Lager. So passt sie besser zum überarbeiteten, aggressiveren Kampfsystem von Tekken 8.

Andere bereits angekündigte Kämpfer sind Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 und Lars Alexandersson.