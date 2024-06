Test Drive Unlimited Solar Crown: Offene Welt, Hongkong, ich hatte richtig Spaß!

Darauf habe ich mich wirklich gefreut: Nach 13 Jahren Test Drive-Abstinenz konnte ich auf einem Event des Publishers Nacon den kommenden Serienableger Test Drive Unlimited Solar Crown anspielen. Ich oute mich gleich mal als Fanboy, denn ich habe die ersten beiden Test Drive Unlimited Teile von Eden Games auf der Xbox 360 förmlich gesucht und bin jederzeit für ein paar Stunden Forza Horizon oder The Crew zu haben. Da kommt mir ein neues Open-World-MMO-Rennspiel gerade recht.

Die WRC-Macher von KT Racing bieten einen unverbrauchten Schauplatz, der die rund 80 Quadratkilometer Fläche von Hongkong Island authentisch abbildet. Leider war meine Anspielzeit bei weitem nicht lange genug, um die abwechslungsreichen Landschaften ausgiebig zu erkunden, aber das imposante Straßennetz von 600 Kilometern Länge führt unter anderem durch die Hochhausschluchten des geschäftigen Central District, das Hafengebiet, durch Wohnsiedlungen oder das bergige Hinterland, das sich für Offroad-Ausflüge anbietet.

Test Drive Unlimited Solar Crown Release: 5. September 2024

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox, Switch

Genre: Rennspiel

Entwickler: Kylotonn

Publisher: Nacon

Kurz zur Story: Ihr werdet von der mysteriösen Organisation Radiant eingeladen, an den Straßenrennen des Solar Crown-Wettbewerbs teilzunehmen. Das lasst ihr euch natürlich nicht zweimal sagen, erstellt einen individuellen Fahrer-Avatar und begebt euch mit dem bereitgestellten Startkapital gleich zum nächsten Händler in Hongkong. Dort habt ihr als Startfahrzeug die Qual der Wahl zwischen einem Mustang GT, einem Nissan 370Z und einem Alpine A110 Légende, die ihr von allen Seiten begutachten und natürlich auch Probe fahren dürft.

Ich habe mich nach ausgiebiger Prüfung für den Alpine entschieden und erst einmal ein paar Minuten gebraucht, um mich an den Linksverkehr in Hongkong zu gewöhnen, dabei aber wenigstens schon mal ordentlich Punkte für die „Fahre gegen die Fahrtrichtung“-Challenge gesammelt. Dann kann der Spaß aber so richtig losgehen, wenn ihr in Höchstgeschwindigkeit über die gut ausgebaute Autobahn brettert und dabei bloß keinen Blitzer auslasst oder um die engen Kurven der Landstraßen driftet. Solar Crown bietet ein sehr gutes Fahrgefühl, das euch verschiedene Straßenbeläge und die Auswirkungen des wechselnden Wetters auch spüren lässt. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob ihr tagsüber auf der staubtrockenen Asphaltpiste unterwegs seid oder nachts auf regennassen und entsprechend rutschigen Straßen. So muss das sein.

Während ihr die authentisch in Szene gesetzte Umgebung von Hongkong Island erkundet, sollt ihr Herausforderungen meistern und euch dadurch die Spielwährung Solar Coins sowie Ruf verdienen. Coins braucht ihr für den Kauf neuer Fahrzeuge, Zubehör und Verbesserungen. Ruf benötigt ihr, um Zugang zu den beiden Clans der Stadt, neue Aufträge und ein besseres Zimmer im Solar Crown Hotel, das für die Teilnehmer des Wettbewerbs reserviert ist. Von dort aus könnt ihr den beeindruckenden Blick über die Stadt genießen und euch auf das nächste Rennen vorbereiten.

In der Stadt konkurrieren die elitären Sharps und die extravaganten Street um die automobile Vorherrschaft auf der Straße. Ihr könnt die Hauptquartiere der beiden Clans besuchen, sobald ihr eine Mindestmenge an Ruf angesammelt habt und dort spezielle Missionen annehmen, die euren Ruf und euren Leaderboard-Rang kräftig steigen lassen, wenn ihr die Gegner in Rennen besiegt. Ihr beginnt auf der Bronze-Stufe und könnt es bis zum Solar King oder der Solar Queen schaffen und bei jedem Stufenaufstieg Belohnungen einheimsen.

Einige beliebte Features aus Test Drive Unlimited 2 kehren zurück. So könnt ihr in der Umgebung gut versteckte Autowracks finden und euch aus den Teilen ein ganz besonderes Fahrzeug bauen oder das schnelle Geld mit F.R.I.M. (Free Ride Instant Money) machen. Dazu meistert ihr während der Fahrt Herausforderungen wie haarscharfe Überholmanöver oder möglichst lange Drifts. Dabei steigt der F.R.I.M.-Balken und die damit verbundene Menge an Solar Coins, die ihr bekommen könnt.

Baut ihr einen Unfall oder haltet das Auto an, setzt sich die Anzeige wieder zurück und es gibt gar keine Belohnung. Ob ihr euch voll und ganz auf euer Fahrkönnen und euer Glück verlasst und versucht, die maximale Geldmenge zu bekommen oder lieber vorher kassiert, ist Teil des Nervenkitzels. Auf jeden Fall werdet ihr sehr viel virtuelle Währung benötigen, denn die Entwickler wollen, dass ihr euch jeden Kauf genau überlegt und nicht gleich nach den ersten Spielstunden den Fuhrpark mit Ferraris und Lamborghinis füllen könnt.

Auf der Suche nach eurem nächsten Traumauto könnt ihr euch in aller Ruhe in den Ausstellungsräumen der Händler umsehen und auch gleich eine kurze Probefahrt unternehmen. Die Auswahl an lizenzierten Fahrzeugen ist riesig und umfasst das Angebot von mehr als 30 Herstellern mit Supersportwagen, Offroadern, GT-Boliden oder auch einem schnuckeligen Citroën 2CV. Habt ihr ein neues Auto erworben, geht es ans Individualisieren und Tunen. In den über die Welt verteilten Werkstätten verpasst ihr eurem Auto eine frische Lackierung, montiert neue Felgen oder schraubt an Motor und Getriebe.

Großen Wert legen die Entwickler auf den sozialen Aspekt des Spiels: In den Verkaufsräumen, Werkstätten, Clan-Hauptquartieren und auf der Straße trefft ihr auf Online-Mitspieler und könnt euch entspannt mit Gleichgesinnten unterhalten. Ob ihr die Meinung zu einem bestimmten Auto hören möchtet, Tuning-Tipps sucht, andere zu einer Erkundungstour einladen oder gleich zu einem Rennen herausfordern möchtet, dazu habt ihr fast überall die Gelegenheit.

Wollt ihr für euch alleine sein, das Radio anmachen und die Playlists der sechs vorhandenen Stationen hören, während ihr zwanglos durch die Spielwelt fahrt, dann geht das natürlich auch. Aber auch dann ist eine aktive Internetverbindung Pflicht, um die Welt von Test Drive Unlimited Solar Crown zu betreten. Nach meiner viel zu kurzen Testfahrt habe ich auf jeden Fall Lust bekommen, Hongkong Island weiter zu erkunden, möglichst viele Fahrzeuge auszuprobieren und spontan Mitspieler zu einem Straßenrennen herauszufordern. Aber ich habe jetzt 13 Jahre auf ein neues Test Drive gewartet, dann werde ich mich bis zum 12. September auch noch gedulden können.