Erscheint Test Drive Unlimited: Solar Crown jetzt endlich? Es gibt einen neuen Termin!

Nacons Test Drive Unlimited: Solar Crown hat ein neues Release-Datum erhalten.

Das Spiel soll nun am 12. September 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Test Drive Unlimited: Solar Crown eine Woche früher spielen

Wer das Rennspiel vorbestellt, hat die Möglichkeit, es im Early Access bereits ab dem 5. September 2024 zu spielen.

Hier ist der brandneue Trailer, der zur Bekanntgabe des Termins veröffentlicht wurde:

In Test Drive Unlimited: Solar Crown könnt ihr im Maßstab 1:1 auf den Straßen von Hongkong Island fahren und die Umgebung erkunden.

Ihr kauft Fahrzeuge, passt sie an und tretet in zahlreichen Rennen an. Erkunden könnt ihr Insel dabei sowohl alleine als auch mit Freundinnen und Freunden.