The Great War: Western Front zeigt, wie sich eure Entscheidungen auswirken.

In einem neuen Video zeigen euch Frontier Foundry und Entwickler Petroglyph, welche Auswirkungen eure Entscheidungen in The Great War: Western Front haben.

Dabei lässt man euch einen Blick auf die Kampagne des kommenden Titels werfen, der im Ersten Weltkrieg spielt.

Jede Entscheidung zählt

Jede Entscheidung hat Einfluss auf die Kriegsbemühungen und auf die Frontlinie. Ihr müsst etwa festlegen, welche Forschungen ihr verfolgt, wofür ihr Ressourcen einsetzen oder welchen Aufgaben ihr nachgeht.

Letztlich sollt ihr sowohl für Niederlagen als auch für Siege einen Preis zahlen. Manchmal lohnt es sich aber auch, auf eine Feuerpause zu setzen, um Ressourcen zu sparen und die Moral nicht sinken zu lassen.

The Great War: Western Front erscheint am 30. März 2023 für den PC. Mit der Victory Edition könnt ihr bereits ab dem 27. März 2023 spielen.

