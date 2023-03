The Last of Us Part 1: PC-Spieler amüsieren sich über skurrile Bugs.

Darüber, dass die PC-Version von The Last of Us: Part 1 keinen guten Start hatte, berichteten wir bereits.

Die Umsetzung wird von zahlreichen verschiedenen Problemen geplagt und Entwickler Naughty Dog hat bereits angekündigt, dass man sich schnell damit befassen möchte.

Manchmal kann man nur noch lachen

Für Käuferinnen und Käufer ist das mit Sicherheit frustrierend und ärgerlich, dennoch würde es vermutlich nicht schaden, hier und da einfach mal darüber zu lachen.

Witzig und skurril sehen die Bugs allemal aus, Fans teilen dazu unter anderem Clips und Screenshots in sozialen Medien.

Wir sehen lustige Gesichter der Charaktere, merkwürdige Filter und Figuren, die plötzlich nass aussehen.

Nachfolgend seht ihr einige Beispiele dafür. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die PC-Version und dort ähnliches erlebt? Lasst es uns gerne wissen.

