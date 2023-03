Die Fans wollen The Last of Us: Part 3, sagt Neil Druckmann.

Bei Naughty Dog ist man bewusst, dass die Fans gerne ein The Last of Us: Part 3 hätten.

Aber ist ein dritter Teil der Reihe auch das, woran das Studio gerade arbeitet? Diese Frage bleibt aktuell noch unbeantwortet.

Was die Fans wollen

Über dieses Thema sprach Druckmann jüngst mit Kinda Funny: "Ich weiß, dass die Fans Last of Us Part 3 wirklich wollen", sagt er.

"Ich höre das ständig und ich kann nur sagen, dass wir bereits an unserem nächsten Projekt arbeiten, die Entscheidung ist also bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben. Es gab eine Menge Überlegungen zu verschiedenen Dingen gab und wir haben uns für das entschieden, was uns am meisten begeistert hat."

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Naughty Dogs Entscheidung

Ob das ein drittes Last of Us ist, bleibt also vorerst offen. Es ist ein Luxus, den nicht jedes Studio hat. Druckmann hatte kürzlich bereits angegeben, dass man die Uncharted-Reihe hinter sich gelassen habe. Das Gleiche könnte man auch mit The Last of Us tun, wenn man sich dafür entscheiden würde.

"Ich kam zu einem Studio, das bereits so erfolgreich war, dass wir so etwas wie Primadonnen sein und einfach tun konnten, was wir wollten. Ich weiß, dass nicht jeder dieses Privileg hat, aber ich nehme es auch nicht auf die leichte Schulter."

"Am Ende eines jeden Projekts erforschen wir ganz bewusst mehrere verschiedene Möglichkeiten. Einige davon könnten eine Fortsetzung sein und dann gibt es einen Haufen neuer Ideen. Wir versuchen herauszufinden, wofür wir mehr Leidenschaft aufbringen, denn das ist das Feuer, das für die nächsten Jahre anhalten muss."

"Wenn man sich das falsche Projekt aussucht und dann von der Idee ausgebrannt ist, weil man nicht so leidenschaftlich bei der Sache war, ist man nach zwei oder vier Jahren am Ende. So macht man, glaube ich, etwas Mittelmäßiges - wenn man die Begeisterung dafür verliert."

Als nächstes steht ein Multiplayer-Spiel im Last-of-Us-Universum mit neuer Story und neuen Charakteren auf dem Programm. Mehr darüber werde man in diesem Jahr erfahren, sagt Druckmann.