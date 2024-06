So hübsch sieht das neue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf Screenshots aus

Das hat ja lange gedauert: Im neuen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom spielt endlich mal Zelda die Hauptrolle.

Nach der Ankündigung und dem ersten Trailer haben wir nun auch noch einige Screenshots zum Spiel für euch, die zeigen, wie hübsch der Titel auf eurer Nintendo Switch aussieht.

Erste Bilder zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Im Spiel geht es darum, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Hyrule durch bedrohliche Risse weggezaubert werden. Und das betrifft auch Link, weswegen sich Zelda auf die Suche nach ihm und allen anderen macht.

Hier seht ihr die ersten Screenshots zum Spiel:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom 1 of 28 Attribution

Zelda bekommt im Spiel von der mysteriösen Fee Tri den Tri-Stab, mit dem sie Echos erschaffen kann. Diese Echos sind gewissermaßen Kopien von Objekten oder auch Monstern.

Die so erschaffenen Echos könnt ihr für das Lösen von Rätseln einsetzen oder im Fall der Monster auch für euch kämpfen lassen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch.