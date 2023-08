The Settlings sieht aus wie eine Mischung aus Lemmings und Die Siedler.

Könnt ihr euch eine Mischung aus Lemmings und Die Siedler vorstellen? The Settlings sieht zumindest so aus, als wäre das nicht ganz so abwegig. Und natürlich ist der Name eine deutliche Anspielung auf beides.

Beschrieben wird der Titel als "entspannendes Sidescrolling-Aufbauspiel in hübscher Pixelart-Optik".

Wuseln mal anders

Im Fokus stehen die Städtebausimulation und das Ressourcenmanagement. Ihr sammelt und liefert Rohstoffe und baut Gebäude.

Das tut ihr, indem ihr eure Settlings mit Werkzeugen ausstattet und zuschaut, wie sie Basisrohstoffe für eine Anfangssiedlung sammeln.

Nach und nach wird die Stadt erweitert, die Produktionsprozesse werden umfangreicher und ihr könnt neue Werkzeuge und Waffen herstellen.

Mit Letzteren kämpft ihr wiederum gegen große und kleine Widersacher.

Auf Steam könnt ihr bereits eine Demo von The Settlings ausprobieren.