Uncharted: Geniale Mod lässt euch mit Lara Croft spielen!

Möchtet ihr Uncharted einmal etwas anders erleben? Oder zumindest Uncharted: The Lost Legacy?

Dann schaut euch mal eine neue Mod von "Swiz19" an, denn Swiz19 lässt euch den Ableger der Uncharted-Reihe mit Lara Croft spielen.

Neue Hauptfigur

Die Mod, die ihr hier bei NexusMods herunterladen könnt, ersetzt die eigentliche Hauptfigur Chloe Frazer durch Lara Croft.

Und nicht durch irgendein Modell, sondern durch ein sehr detailliertes. Es gibt sogar zwei verschiedene Frisuren, auch Lara mit roter Sonnenbrille, und verschiedene Outfits, die sie tragen kann.

Und dabei bleibt es nicht. Die Farbe des Jeeps im Spiel wird zu blau geändert (wie bei dem in The Last Revelation) und die Kleidung von Nadine erinnert nun an die von Kurtis Trent.

Hier seht ihr ein Video dazu: