Until Dawn: Das sind die ersten Schauspieler für den Horror-Film

Im Januar dieses Jahres gaben Screen Gems und PlayStation Productions bekannt, dass sie an einem Film zu Until Dawn arbeiten. Inzwischen stehen auch einige Schauspieler fest, die bei diesem beinahe komödiantischen Teenie-Slasher mitwirken.

Die Besetzung von Until Dawn

Statt große Hollywood-Sternchen ins Boot zu holen, setzt Until Dawn vor allem auf Nachwuchstalente, die bereits ihren ersten oder zweiten bekannteren Auftritt hatten. Sie sind also keine völlig leeren Blätter.

Kennt ihr Ella Rubin? Sie ist mit dabei und könnte einigen durch ihre Rolle in der Serie "Masters of the Air" ein Begriff sein. Michael Cimino spielte in "Moon Girl and Devil Dinosaur" und "Noch nie in meinem Leben…" mit. Ji-young Yoo aus "Freaky Tales" sowie Odessa A’zion von "Hellraiser" haben ebenfalls eine Rolle in Until Dawn ergattert.

Bei der Regie setzt der Film auf David F. Sandberg, der sein Können bereits bei Produktionen, wie "Shazam!" oder "Annabelle 2" bewiesen hat. Erfahrungen im Horror-Genre hat er also bereits. Auch der Drehbuchautor ist dem Genre nicht fremd, denn Gary Dauberman wirkte bereits bei "The Nun 2" mit.