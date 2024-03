V Rising hat ein Release-Datum: Im Mai wird Steam von Vampiren überrannt

Weil sich spätestens im Mai alle Vampire in ihre Gruften verkriechen, liegt das Release-Datum von V Rising perfekt zum Beginn der wirklich warmen und sommerlichen Jahreszeit. Vielleicht ist das Spiel zu diesem Zeitpunkt auch einfach nur fertig. Wir werden es wohl nie erfahren. Anders sieht es aber mit dem offiziellen Release-Datum aus.

Anfang Mai regieren die Vampire wieder die Nacht

Als Vampir hat man es in einem Survival-Spiel nicht leicht. Immer müsst ihr der Sonne ausweichen, tagsüber Reisen ist also sehr schwierig. Stunlock Studios hat mit V Rising zu Beginn seiner Early-Access-Phase im Mai 2022 einen echten kleinen Hit gelandet. Zwei Jahre nach dem Start der frühen Veröffentlichung erscheint der Steam-Titel schon bald offiziell.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Am 8. Mai ist es so weit, dann können Spieler das fertige Ergebnis nach vielen Updates, Änderungen und Umgestaltungen endlich in sich aufsaugen - wie Blut, ihr versteht schon? Mit dem Founders Pack, dem Dracula's Relic Pack und dem Sinister Evolution Pack konntet ihr den Titel unterstützen. Jetzt ist es Zeit, die Vampire endlich ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren.

Mehr zu V Rising:

V Rising: Entdeckt die Geheimnisse von Gloomrot im ersten großen Inhalts-Update

V Rising: Kostenlose Erweiterung und weitere Änderungen angekündigt

V Rising: So geht es mit dem Vampir-Hit im Early Access weiter

Über IGN hat der Entwickler einen Trailer zum Veröffentlichungsdatum von V Rising herausgebracht, der einen kleinen Vorgeschmack auf das düstere und blutige Abenteuer gibt, das euch in diesem Spiel erwartet.