V Rising bringt Castlevania-DLC im wundervollen Gothic-Stil

V Rising erhält eine schaurig-schöne Erweiterung mit dem Namen "Legacy of Castlevania" und es wird genauso düster, wie ihr es euch vorstellt.

Gothic-Gruften für das Vampirspiel

Als Vampir überleben ist eure Aufgabe in V Rising. Das Survival-Rollenspiel von Stunlock Studios erschien im Mai 2022 auf Steam und wurde sehr positiv aufgenommen. Bisher befindet sich der Titel auf Steam im Early Acces. In wenigen Wochen folgt dann der offizielle Release. Später im Jahr soll der Titel auf der PS5 erscheinen. All dieser Trubel hält den Entwickler jedoch davon ab, neue Erweiterungen hinzuzufügen.

Bereits zum Release war klar, dass sich V Rising ein wenig vom Castlevania-Franchise inspirieren ließ. Jetzt ist es an der Zeit für das Vampirspiel, die Verbindung zu Castlevania zu ehren und deshalb hat sich das Stunlock Studios mit Konami zusammengetan.

Während der Triple-i-Initiative, einer digitalen Indie-Show, wurde die Castlevania-Erweiterung für V Rising angekündigt. Am 8. Mai wird der DLC erscheinen - am selben Tag, an dem V Rising endlich seine vollständige Veröffentlichung erhält.

Auf X beschreibt Stunlock Studios die Erweiterung folgendermaßen: "Das Legacy of Castlevania Pack ist ein kosmetischer DLC, mit dem Sie die ikonische Majestät von Castlevania erleben können!"

Dem Trailer nach zu urteilen, könnt ihr eure Schlösser in V Rising mit dem DLC in wahre Gothic-Gruften verwandeln. Viel Blutrot, viel Schwarz, Schnörkel, Spitzen und natürlich möglichst wenig Licht gehören zur Atmosphäre, die ihr euch mit den kosmetischen Gegenständen schaffen könnt.