V Rising: Entdeckt die Geheimnisse von Gloomrot im ersten großen Inhalts-Update

Ihr habt noch nicht genug von den Vampiren in V Rising? Stunlock Studios auch nicht. Ganz im Gegenteil, das Studio arbeitet an neuen Inhalten für euch und präsentieren den ersten Trailer zum kommenden Gratis-Update "Secrets of Gloomrot".

Die Vampire kriechen wieder aus ihren Burgen

Am 17. Mai erscheint das große Inhalts-Update, das Verbesserungen und neue Inhalte für viele Teile des Spiels beinhaltet. Im Trailer konzentriert sich das Team jedoch auf die neuen Biome. Gloomrot selbst ist eine der neuen Regionen und ist etwa so groß wie die Dunley Farmlands.

Hier könnt ihr die kleine Gameplay-Sneak-Peak sehen:

Stunlock Studios spricht in der Pressemitteilung von verseuchten Tälern, blitzverbrannten Hochebenen sowie "mutierten Experimenten und mechanischen Wundern". Auch V Rising entwickelt sich also weiter und ein "neues Zeitalter der Technologie" startet.

Hier und dort schraubt Stunlock Studios auch an V Rising herum. So soll der Bau der Burgen "drastisch verbessert" werden. Ihr könnt dann mehrere Stockwerke errichten und Burgterretorien beanspruchen.

Wem das Kämpfen mehr liegt als das Bauen, darf sich über einen neuen Waffentypen und neue Gegenstände freuen sowie über eine neue Zauberschule. Zauber könnt ihr mit dem Update über das Juwelensystem modifizieren. Insgesamt soll es außerdem 13 neue Bosse geben und neue Gegnertypen.

Optisch erwarten euch einige neue Sehenswürdigkeiten und viele visuelle Verbesserungen. Wie wäre es also bald mal wieder mit einem Ausflug in die Welt der Blutsauger?