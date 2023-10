Nintendo hat ein Patent für eine Konsole angemeldet, das aus zwei klappbaren Bildschirmen besteht und an eine Mischung aus dem Nintendo 3DS und einem Flip-Smartphone erinnert.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Cool oder braucht kein Mensch?

Das Gerät auf dem kürzlich entdeckten Patent besitzt zwei Bildschirme und kann in der Mitte geteilt werden. Im Gegensatz zu einem 3DS, bei dem sich der obere Bildschirm auf den unteren legen lässt, um das Gerät zu verschließen, wird das Display bei diesem Patent nach außen geklappt.

Wie ein Nintendo 3DS - aber es kann mehr.

Der Bildschirm lässt sich wie bei einem Convertible umklappen. Beide Seiten könnt ihr dann unabhängig voneinander nutzen.

Dabei können die beiden Hälften unabhängig voneinander genutzt werden. Vielleicht sehen so Nintendos Konsolen in der Zukunft aus? Bisher gibt es zu dieser Konsole noch keine offiziellen Informationen und wie wir wissen, wird ja auch nicht jedes Patent unumstößlich zur Realität. Viele enden tief vergraben in der Ideenschublade.

Bevor eine solche Konsole auf den Markt kommt, dürfen wir uns aber erst mal auf die Nintendo Switch 2 freuen, oder wie auch immer sie heißen wird. Bisherigen Gerüchten zufolge soll die Nachfolgekonsole der Switch noch nächstes Jahr erscheinen.