World of Warcraft Dragonflight: Das letzte Kapitel führt eine Überraschung ein

Das Update 10.2.7 bringt das letzte Kapitel von Dragonflight zu World of Warcraft. Mit "Dunkles Herz" endet die Geschichte der Erweiterung. Eine Überraschung hat Blizzard aber noch für euch im Ärmel.

Blitzschnell durch Mists of Pandaria für ein paar coole Transmogs?

Nach Dunkles Herz könnt ihr euch direkt auf die nächste große Geschichte vorbereiten, die mit "The War Within" später in diesem Jahr eingeführt wird. Diese Story gehört zur nächsten großen Saga, die sich mit den "Weltenseelen" befasst und umfasst mehrere Erweiterungen.

Wem das nicht reicht, der darf sich über den "WoW Remix" freuen. Dieses Ereignis wurde zuvor bereits durch Blizzard angekündigt, nun kommt es endlich ins Spiel. Aber was genau ist dieser Remix?

WoW Remix: Mists of Pandaria ist ein zeitlich begrenztes Ereignis, das es euch ermöglicht, die gleichnamige Erweiterung von World of Warcraft in einem rasanten Tempo erneut zu erleben. Von Stufe 10 bis 70 steigt ihr schneller auf und könnt dann in Windeseile Dungeons und Schlachtzüge betreten und Gegenstände aus der Mists of Panaria sammeln.

Und das Beste daran ist, dass wirklich jeder in den Genuss dieses Erlebnisses kommen kann. Ihr benötigt keine Zusatzinhalte, um teilzunehmen - nur ein aktives Abonnement. Ohne Abo könnt ihr mit einem Probeaccount auch bis Stufe 20 den Remix erleben. Auf der offiziellen Website von Blizzard lest ihr noch mehr Details.