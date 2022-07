World of Warcraft Dragonflight Alpha: Drachenreiten ist soooo gut, Blizzard kann das normale Fliegen löschen

Das Drachenreiten in World of Warcraft: Dragonflight ist für mich (und wohl für viele andere) einer der interessantesten Aspekte der kommenden Erweiterung. Seit der Vorstellung des Drachenreitens bei der Add-On-Ankündigung gab es kaum neue Informationen dazu, doch auf dem internen Alpha-Testbuild, zu dem wir vor dem Start der offiziellen Alpha Zugang erhielten, stand die Funktion erfreulicherweise zur Verfügung. Außerdem hat uns Production Director Patrick Dawson in einem Interview noch ein paar Dinge dazu erklärt. Folglich habe ich mir sofort die Fliegerbrille aufgeschnallt und mich in die Lüfte geschwungen - keine Sorge, bei den Flugversuchen wurden (fast) keine Drachen verletzt. Nachfolgend erfahrt ihr, was ich zur neuen Spielmechanik herausgefunden habe.

Ich habe auch keine Sorge, dass das Drachenreiten mit der Zeit (zu) öde wird. Dafür machen die kleinen Flugeinlagen einfach zu viel Spaß. Beim des Quests habe ich mich mehrmals dabei ertappt, einen Wald oder Felsen als Slalomkurs zu missbrauchen oder einen hohen Ort als perfekten Startpunkt einzuspannen und zu sehen, wie weit ich komme. Am Ende bin ich dann ganz woanders gelandet, als dem eigentlichen Questpunkt. Auch das "Droppen" mit dem Drachen inmitten des Questspots, alles zu töten und looten und dann mit einem mächtigen Schwung in die Luft und einer Fassrolle wieder ab- und zum nächsten Questort zu düsen... Das wird mir wohl nie so langweilig vorkommen, wie das normale Fliegen.

Nachdem ich mehrere Stunden damit verbracht habe, kann ich beruhigt sagen: Drachenreiten ist soooooooo gut! Wenn es nach mir geht, kann Blizzard das normale Fliegen gleich löschen. Man erkennt schnell, wie viel Zeit und Mühe das Entwicklerteam in diese Spielmechanik investiert hat, damit es sich "richtig" anfühlt, und das ist ihnen gelungen. Ich bin für meinen Teil bin angefixt und kehre nur widerwillig zum Fliegen in Shadowlands zurück. Da, wo ich mein Reittier auf das Ziel ausrichte, Autorun aktiviere und für 2 Minuten YT-Videos auf einem anderen Bildschirm anschaue, weil es sonst nichts zu tun gibt.

Kennt ihr die Flugszene aus Drachenzähmen leicht gemacht (1), in der Hicks beim ersten Testflug kurz den Halt vom Sattel verliert, sich aber wieder fängt und mit Ohnezahn im Sturzflug auf die Klippen und Felsen vor Berk zurast? Dieser nervenkitzelnde Moment, indem er auf seine Notizen zur Steuerung pfeift und einfach nach Gefühl durch die Hindernisse navigiert? Genau das waren meine Erwartungen an das Drachenreiten in Wow Dragonflight. Und um es kurz zu machen: Ja, sie wurden erfüllt.

Was ist Drachenreiten und was ist der Unterschied zum normalen Fliegen

Das Drachenreiten ist ein zusätzliches Reisemittel zum normalen Fliegen mit Reittieren und steht (leider!) nur auf den Dracheninseln zu Verfügung. Laut Patrick Dawson hält man sich aber die Option offen, es in der Zukunft an weiteren Orten hinzuzufügen - man will auf das hören, was die Community sagt, also bereitet schon mal die "Wieso kann ich nur in Dragonflight fliegen"-Posts fürs Forum vor.

Im Gegensatz zum normalen Fliegen wird es in World of Warccraft: Dragonflight von Anfang an möglich sein, sich mit Drachen anzufreunden und auf ihnen zu reiten. Es ist sogar ein wesentlicher Bestandteil, denn die Dracheninseln sind laut Patrick die bislang größte Landmasse, die in World of Warcraft hinzugefügt wurde (ja, größer als Nordend), und vor allem von vielen vertikale Geländeformationen durchzogen. Um diese schneller zu überwinden, ist das Drachenreiten extrem hilfreich.

Der größte Unterschied zwischen Drachenreiten und dem normalen Fliegen ist die Physik. Beim normalen Fliegen muss man nur die Richtung vorgeben und Autorun aktivieren, den Rest erledigt das Reittier in stets gerader Flugbahn. Beim Drachenreiten muss man dagegen deutlich aktiver werden: Wie bei echten Flugzeugen gilt es auf den Antrieb, den Luftwiderstand, den Auftrieb und das Gewicht / die Schwerkraft zu achten, um in der Luft zu bleiben, Hindernissen geschickt auszuweichen und das Ziel zu erreichen. Das geht mithilfe von Fähigkeiten und dem Gelände. Macht man sich beides nicht zunutze, sinkt der Drache einfach zu Boden oder man schafft es nicht bis zum gewünschten Ort.