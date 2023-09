WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte & Gerüchteküche – Alle vergrabenen Säckchen und ihre Fundorte

Gemeinschaftliches Gerücht 1: Östliche Pestländer Für das erste Gerücht haben die Entwickler zwei Hinweise geliefert. Zuerst einen Post im offiziellen US WoW Forum von Community Manager "Kaivax" mit den Worten "What’s going on in Eastern Plaguelands today?". Der Post sorgte allgemein für große Verwirrung, da er zusammenhangslos in einem ganz anderen Beitrag mit völlig anderem Thema gepostet wurde. Nachdem aber das nachfolgende Bild auf einem der offiziellen WoW Instagram-Kanäle gepostet wurde, war klar, dass die beiden Posts mit dem "Geheimnisse von Azeroth"-Event und der gemeinschaftlichen Gerüchteküche zusammenhängt. Das Bild lieferte auch den ersten brauchbaren Hinweis, denn darauf ist die Stadt Corins Kreuzung im Zentrum der östlichen Pestländer (östliche Königreiche) zu erkennen. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 1: Dieses Bild liefert den Hinweis für das erste vergrabene Säckchen. Begebt ihr euch zu der Stelle, an der das Bild geschossen wurde, und schaut euch etwas um, entdeckt ihr eine kleine Seuchenplakette in Form eines ▶-Symbols am Baumstumpf, der links vor der Brücke nach Corins Kreuzung steht (51.57,65.04). Interagiert ihr mit der Seuchenplakette, wird automatisch eure Denkkappe aktiviert und ihr erhaltet die Koordinaten "15, 15", die euch zum vergrabenen Säckchen führen sollen. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 1: Vor Ort nahe der Brücke zu Corins Kreuzung entdeckt ihr einen weiteren Hinweis. Ein kleines Stück nordöstlich findet ihr schließlich hinter dem kleinen Haus rechts (östlich) neben der Kirche in Corins Kreuzung einen Lockeren Erdhaufen vor (55.28, 59.49). Interagiert mit ihm, um euer erstes vergrabenes Säckchen auszubuddeln. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 1: Am Ende findet ihr das erste vergrabene Säckchen hinter dem kleinen Haus neben der Kirche. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftliches Gerücht 2: Teufelswald Das zweite gemeinschaftliche Gerücht wurde mit dem Vorstellungsbeitrag zum Handelsposten im September im Forum angestoßen. Einige der neuen Klassenrüstungssets wurden mit einer Karte des Teufelswaldes als Hintergrund abgebildet, wobei der Mauszeiger auffällig über den Blutgiftfällen platziert wurde. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 2: Dieses Bild zeig den Teufelswand im Hintergrund. Der Mauszeiger verrät den Fundort des zweiten vergrabenen Säckchens. Genau dort findet ihr vor Ort im Teufelswald (Kalimdor) auch einen Lockeren Erdhaufen vor am Grund des Giftsees (42.23, 48.06). Interagiert mit ihm, um euer zweites vergrabenes Säckchen auszubuddeln. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 2: Vor Ort bei den Blutgiftfällen findet ihr das zweite Säckchen in der grünen Brühe. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftliches Gerücht 3: Tausend Nadeln Der Hinweis für das dritte vergrabene Säckchen haben die Entwickler über den Blues News: 1. September 2023. Für diese wöchentliche Zusammenfassung der wichtigsten Blue Posts und Diskussionen rund um World of Warcraft wird immer dasselbe Bild als Aufmacher verwendet, allerdings hat die Septemberausgabe eine leicht modifizierte Version des Bildes bekommen. Darauf ist nämlich unterhalb des Drachenhalses die Karte von Tausend Nadeln (Kalimdor) zu sehen, wobei der Mauszeiger über dem Eingang zur Spalthufhöhle platziert wurde, der sich unter der Wasseroberfläche am Rand der Felswand südwestlich der Hügel der Klingenhauer befindet. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 3: Mit diesem Bild liefern die Entwickler den Hinweis zum dritten Säckchen. Begebt ihr euch zur Spalthufhöhle in Tausend Nadeln (Eingang = 43.89, 37.63) und folgt bei der Gabelung dem rechten Tunnel bis ganz nach hinten, findet ihr in der hinteren Kammer im abgesenkten Bereich mit dem Seegras den Lockeren Erdhaufen (42.81, 30.60). Interagiert mit ihm, um euer drittes vergrabenes Säckchen zu bergen. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 3: In der hintersten Ecke der versunkenen Spalthufhöhle in Tausend Nadeln findet ihr das dritte vergrabene Säckchen. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftliches Gerücht 4: Schattenmondtal Das Versteck des vierten vergrabenen Säckchens wurde durch den Forumsbeitrag Der Dunkelmond-Jahrmarkt kehrt zurück enthüllt. Klickt ihr im Artikel auf das Bild mit der Dunkelmond-Achterbahn, wird stattdessen ein Bild vom Mondweidengipfel im westlichen Schattenmondtal (Draenor) angezeigt. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 4: Das Bild der Dunkelmond-Achterbahn im Forumsbeitrag liefert den Hinweis zum vierten Säckchen, wenn ihr darauf klickt. Den Fundort für das Säckchen findet man ohne Hilfe wahrscheinlich nur, wenn man sich etwas mit der Geschichte des Mondweidengipfel auskennt. Im Stamm des gewaltigen Baumes befindet nämlich der Orakelstein, der von Velen für Visionen benutzt wurde. Und genau dort findet ihr – rechts des Orakelstein am Rand des Wassers – einen Lockeren Erdhaufen (35.31, 48.96). Interagiert mit ihm und ihr habt das vierte vergrabene Säckchen gefunden. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 4: Im Stamm des gewaltigen Baums, der auf dem Mondweidengipfel im Schattenmondtal wächst, findet ihr das vierte Säckchen neben dem Orakenstein. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftliches Gerücht 5: Nethersturm Achtung: Für dieses Säckchen benötigt ihr die Fackel von Pyrreth sowie zwei weitere Spieler mit Fackel, also insgesamt 3 Spieler. Es geht zwar das Gerücht um, dass man das Säckchen auch alleine erhalten kann, wenn man die Fackel dann benutzt, wenn die herumlaufenden NPCs ihren Woge-Zauber auf die anderen roten Kristalle kanalisieren, das haben wir aber getestet und können es nicht bestätigen. Erst mit drei Spielern hat es geklappt. Für das fünfte vergrabene Säckchen haben die Entwickler zwei Hinweise geliefert. Der Erste ist ein Post im offiziellen EU WoW Forum von Community Manager "Kaivax" mit den Worten "The office is closed for holiday. Hope you’re having a good time in Netherstorm", dem das #MogMonday Bild auf Twitter / X folgte, auf dem eine Draenei-Kriegerin vor dem Hintergrund einer Manaschmiede in Nethersturm zu sehen ist. Alles deutet also auf Nethersturm in der Scherbenwelt hin. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 5: Mit diesem Bild lenkt Blizzard die Aufmerksamkeit nach Nethersturm. Zunächst gilt es herauszufinden, um welche Manaschmiede es sich auf dem Bild handelt. Sofern man nicht zufällig den gezeigten Bildausschnitt wiedererkennt, geht das nur, indem man alle Schmieden abklappert und mit dem Bild vergleicht. Um es kurz zu machen: Es ist die Manaschmiede B'naar ganz im Südwesten von Nethersturm. Wenn ihr euch etwas umseht, entdeckt ihr auf der Ostseite der Manaschmiede auch das Lager der "Magister des Sonnenzorns" und die große Manaleitung, die nach Südosten führt, die auf dem Hinweisbild zu sehen sind (26.25, 68.49). WoW Gemeinschaftliches Gerücht 5: Bei der Manaschmiede B'naar im Südwesten von Nethersturm findet ihr das fünfte Säckchen. Anders, als bei den vorangegangenen Säckchen könnt ihr diesmal nicht einfach das Säckchen ausbuddeln. Stattdessen müssen gleichzeitig die drei kleineren roten Kristalle mit der Fackel von Pyrreth aktiviert werden. Das geht unmöglich alleine, folglich benötigt ihr zwei weitere Spieler (egal ob Horde oder Allianz), die die Fackel besitzen. Der Rest ist einfach: Jeder Spieler stellt sich neben einen Kristall und aktiviert die Fackel. Daraufhin erscheint für kurze Zeit unter dem großen roten Kristall im Zentrum ein Lockerer Erdhaufen, aus dem jeder Spieler das fünfte vergrabene Säckchen looten kann. Sofern ihr bislang alle Säckchen eingesackt habt, schaltet ihr damit auch den ersten Erfolg: Gemeinschaftliche Gerüchte frei, der euch den Trasmogrifizierungsgegenstand Blaue Tweetmütze einbringt. Tipp: Solltet ihr also alleine unterwegs und keine Freunde / Gildenmitglieder zur Verfügung stehen, wartet einfach beim Fundort des Säckchens, bis weitere Spieler dazukommen, oder sucht im LFR-Tool. Solange das "Geheimnisse von Azeroth"-Event noch läuft, sind viele Spieler auf Schatzsuche und ihr solltet nicht allzu lange warten müssen, bis genügend Spieler vor Ort sind. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 5: Drei Spieler - jeder mit der Fackel von Pyrreth ausgerüstet - werden benötigt, damit das fünfte vergrabene Säckchen zum Vorschein kommt. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftliches Gerücht 6: Tal der vier Winde Der Hinweis für das sechste vergrabene Säckchen liefert der Diese Woche in WoW: 5. September 2023-Beitrag im offiziellen Forum, dessen Aufmacher-Bild das Tal der vier Winde in Pandaria zeigt. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 6: Dieses Bild liefert den Hinweis zum sechsten vergrabenen Säckchen. Das Bild wurde am nordöstlichen Rand des "Kernlands" aufgenommen und zeigt den großen Wasserfall, der sich in den "Goldfächer" und den umgebenden See ergießt. Das wohl markanteste an dem Bild ist das monumentale Baumwerk mit dem großen Quilen-Maul, aus dem das Wasser strömt. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 6: Den Wasserfall mit dem große Quilen-Maul findet ihr im Norden des Tals der vier Winde in Pandaria. Das ist natürlich so gewollt, denn das sechste Säckchen findet ihr im großen Quilen-Maul des Wasserfalls (56.74, 21.43). Ihr könnt auf dem linken oder rechten Stoßzahn landen und dann auf der rechten Seite des Mauls den Lockeren Erdhaufen durchsuchen. WoW Gemeinschaftliches Gerücht 6: Im großen Maul des Quilen entdeckt ihr das sechst vergrabene Säckchen. Zurück zum WoW: Gemeinschaftliche Gerüchte Inhaltsverzeichnis