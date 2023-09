WoW: Mimirons Sprungdüsen bekommen – alle Fundorte der Boosterteile

Mimirons Sprungdüsen ist das geheime Flug- und Reittier, das im Rahmen des Geheimnisse von Azeroth-Events in World of Warcraft: Dragonflight eingeführt wurde. Ursprünglich dachte man, das Mount gibt es nur während des Rätsel-Events, jedoch sind Mimirons Sprungdüsen auch nach dem Ende des Events in WoW verfügbar. Ihr müsst dafür lediglich die drei benötigten Boosterteile einsammeln und sie bei der ermächtigen arkanen Schmiede zusammenfügen. Zuvor mussten dafür Rätsel gelöst und Hinweise gefunden werden, mittlerweile könnt ihr aber einen Großteil dieser Schritte auslassen und so recht schnell an das flugfähige Reittier kommen. Auf dieser Seite zeigen euch, wo ihr die Hinweise sowie die drei Boosterteile findet und wie ihr daraus Mimirons Sprungdüsen herstellt. WoW: Mimirons Sprungdüsen Inhalt: Erstes Boosterteil finden

Erstes Boosterteil finden Info: Wenn ihr wollt, könnt ihr die Schnitzeljagd nach den Hinweisen komplett überspringen und direkt zum letzten Teil mit Prinzessin Poohbah kommen, um das erste Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen zu bekommen. Neben der Geheimnisse von Azeroth-Rätsel-Questreihe und den vergrabenen Säckchen sind vom 7. September bis zum 10. September auch noch die "Gemeinschaftsgeheimnisse von Azeroth" ins Spiel gekommen. An den ersten drei Tagen gilt es die Boosterteile für Mimirons Sprungdüsen zu finden und am vierten Tag da fertige Reittier zusammenzusetzen. Wie beim "Geheimnisse für Azeroth"-Event üblich, gibt es einen Hinweis, der sie Suche nach den Teilen anstößt. Diese Hinweise kommen diesmal aber nicht über die Blizzard-Kanäle, sondern von großen WoW-Content Creators. Der Hinweis auf das erste Boosterteil war ein Bildausschnitt vom Handwerkermarkt mit den Worten "The day’s hunt begins at 10 AM in The Artisan’s Market, Valdrakken. You will need the Torch of Pyrreth." (Die Jagd des Tages beginnt um 10:00 Uhr auf dem Handwerkermarkt in Valdrakken. Ihr benötigt die Fackel von Pyrreth.) Dieses Bild stößt die Suche nach dem ersten Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen an und wurde im Rahmen des Geheimnisse für Azeroth Events von verschiedenen WoW-Content Creators veröffentlicht. Erster Hinweis in Valdrakken Die Suche nach dem ersten Hinweis für das erste Boosterteil beginnt in Valdrakken (Dragonflight). Begebt euch zum Stand der Verzauberkunstlehrerin Soragosa, die auf der unteren Ebene des Handwerkermarkts zu finden ist. Stellt euch vor den Stand, lauft zum rechten Holzpfosten des Dachsegels und aktiviert eure Tag 4: Fackel von Pyrreth, woraufhin der erste Hinweis (31.27 61.89) aufgedeckt wird. /way #2112 31.27 61.89 Erster Hinweis Beim Stand der Verzauberkunstlehrerin Soragosa in Valdrakken findet ihr den ersten Hinweis zum ersten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen. Zweiter Hinweis bei Enklave ohne Steine Laut dem ersten Hinweis soll "die Fackel von Pyrreth in der Enklave ohne Steine" gehalten werden. Mit der "Enklave ohne Steine" ist die Bronzeenklave im Osten von Valdrakken gemeint (hier gibt es nur Sand, keine Steine). Lauft ihr dort mit aktivierter Fackel herum, führt euch das Aufflammen der Fackel schließlich zum Feuerkorb auf dem Balkon / Vorsprung der oberen Ebene der Enklave – direkt südöstlich der großen Sanduhr – auf dem der zweite Hinweis (61.64, 47.52) erscheint. /way #2112 61.64, 47.52 Zweiter Hinweis Beim Feuerkorb auf dem Vorsprung der Bronzeenklave im Osten von Valdrakken findet ihr den zweiten Hinweis zum ersten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen. Dritter Hinweis bei Kurzens Truppenlager Der zweite Hinweis - Die Allianz sträubt sich gegen Kurzens schlechte Medizin - ist leicht zu entziffern, wenn man den Namen "Kurzen" noch als WoW-Veteran im Gedächtnis hat (oder in einer WoW-Datenbank sucht). Gemeint ist hier der Menschen-NPC Kurzens Medizinmann der im Nordosten des nördlichen Schlingendorntals (Östliche Königreiche) bei Kurzens Truppenlager zu finden ist. Nutzt am besten das Portal im Sitz der Aspekte nach Orgrimmar / Sturmwind und begebt euch von dort via Zeppelin (nordöstlicher Zeppelin-Turm im Tal der Stärke) / respektive Flugreittier dorthin. Bei Kurzens Truppenlager angekommen, müsst ihr eure Fackel wieder dazu verwenden, eine Spur zum dritten Hinweis zu finden. Selbigen findet ihr, wenn ihr den Kern des Lagers erreicht, wo Kurzens Medizinmann inmitten von drei Zelten steht. Im südwestlichen Zelt enthüllt eure Fackel drei Hinweiszettel, der mittlere davon ist der dritte Hinweis (57.59, 21.32) - die beiden anderen "Hinweis?"-Zettel geben euch den Debuff "Ansteckender Wirbel" und lassen euch kurzzeitig herumwirbeln. /way #50 57.59, 21.32 Dritter Hinweis Bei Kurzens Truppenlager im Nordosten des nördlichen Schlingendorntals findet ihr den dritten Hinweis zum ersten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen im südwestlichen Zelt. Teile für vierten Hinweis finden und zusammensetzen Der dritte Hinweis - In Zul'Gurub: die Windung und der Vorrat, der Tempel und die Terrasse. - schickt euch ganz offensichtlich zum Dungeon Zul'Gurub im Osten des nördlichen Schlingendorntals, wobei "die Windung", "der Vorrat", "der Tempel" und "die Terrasse" auf die entsprechenden Boss-Bereiche hinweisen. Fliegt zum Eingang von Zul'Gurub (71.99, 32.88), dort seht ihr zwei Pfeile auf dem Boden, die in den Dungeon zeigen - tretet durchs Portal. /way #50 71.99, 32.88 Eingang Zul'Gurub Im Dungeon "Zul'Gurub" findet ihr die Teile, die zusammengesetzt den vierten Hinweis zum ersten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen liefern. In Zul'Gurub gibt es vier Teile des vierten Hinweises, die euch - zusammengesetzt - den nächsten Tipp geben. Damit ihr diese Teile finden könnt, sind entlang der üblichen Route durch den Dungeon immer wieder Pfeile am Boden zu sehen, die euch zu den Hinweisbruchstücken führen. Folgt ihr dem Weg geradeaus (vorbei an Giftmischerin Mauri), bis ihr nach der ersten Hängebrücke Tikilord Mu'loa erreicht, findet ihr direkt hinter der großen Tiki-Maske den ersten Pfeil zum vierten Hinweis mit den Worten "Immer näher…" am Boden. In diesem Sinne geht es dann entgegen dem Uhrzeigersinn einmal durch den ganze Dungeon. Hier die Fundorte der Hinweisteile: Im Bossraum von Hohepriester Venoxis (aka "die Windung") findet ihr hinter dem linken "Zerstörer der Giftwache" am Fuße der Treppe den ersten Teil des vierten Hinweises. Genau genommen sind es wieder drei Zettel, die Fackel zeigt euch den Richtigen: Es ist der größte der drei Zettel ganz rechts, der euch den Hinweis "Prinzessin…" gibt. Beim Eingang zum Hort des Wahnsinns (Boss: Gri'lek) findet ihr den zweiten Teil des vierten Hinweises. Der größte der drei Zettel gibt euch den Tipp: "…braucht…". Im Tempel von Bethekk (Boss: Hohepristerin Kilnara). Betretet den Tempel, lauft die erste Treppe hinunter und ihr findet rechts, mitten auf dem Boden, einen Haufen Notizen. Eure Fackel weist auf den größten Zettel ganz unten im Stapel (ihr müsst euch ggf. durch ein paar Notizen klicken). Der dritte Teil des vierten Hinweises gibt euch den Tipp: "…ein Licht.". Bei der Terrasse des Teufels (Boss: Zanzil). Folgt der Rampe hoch zu den beiden "Berserkern der Gurubashi". Direkt neben dem rechten (nördlichen) Berserker findet ihr den vierten Teil des vierten Hinweises an der Wand mit dem Tipp "…Poohbah…". Damit habt ihr nun alle vier Hinweisteile. Setzt ihr sie richtig zusammen, erhaltet ihr Prinzessin…Poohbah…braucht…ein Licht. als vierten Hinweis. Ihr könnt jetzt Zul'Gurub wieder verlassen, es geht draußen im Schlingendorntal weiter. of Attribution Die vier Hinweisteile findet ihr in der Nähe von verschiedenen Bossen und liefern euch am Ende den vierten Hinweis zum ersten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen. Prinzessin Poohbah braucht ein Licht: Rätselschutz beschwören und besiegen Der vierte Hinweis schickt euch zu Prinzessin Poohbah. Das ein weiblicher Tauren-NPC, der sich auf der Insel Jaguero im Südosten des Schlingendornkaps aufhält. Schwingt euch also auf euer Reittier und fliegt dorthin. Die Insel Jaguero ist flach bis auf einen kleinen Berg in der Mitte, auf dessen Nordwest-Seite Prinzessin Poohbah steht. Vor ihr – direkt am Fuß des Berges – entdeckt ihr drei Feuerschalen / Kohlebecken. /way #210 59.18 78.41 Insel Jaguero Der letzte Hinweis führt euch auf die Insel Jaguero im Südosten des Schlingendornkaps, wo ihr in der Nähe von Prinzessin Poohbah drei Feuerbecken findet. Da Prinzessin Poohbah laut dem vierten Hinweis "ein Licht" braucht, sollte klar sein, was zu tun ist: Ihr müsst die drei Kohlebecken mit der Fackel von Pyrreth entzünden. Leider könnt ihr das nicht alleine erledigen, sondern nur zu dritt. Entweder wartet ihr vor Ort auf zwei weitere Spieler (was ganz schön dauern kann) oder ihr nutzt das Suche-nach-Gruppe-Tool, sofern ihr keine Freunde / Gildenmitglieder dafür einspannen könnt. Sowie je ein Spieler ein Feuerbecken entzündet, folgt eine kurze Sequenz, in der ein Rätselschutz erscheint. Es werden mindestens drei Spieler benötigt, um die Feuerbecken mit der Fackel von Pyrreth zu entzünden und den Rätselschutz-Boss zu beschwören. Der Rätselschutz-Boss hält einiges aus und kann auch halbwegs austeilen, in der Gruppe sollte er aber leicht zu besiegen sein. Achtet nur darauf, den Laser-Strahlen und den AOE-Effekten auszuweichen. Habt ihr den Rätselschutz besiegt, könnt ihr von ihm das erste Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen looten. Besiegt den Rätselschutz-Boss und ihr bekommt das erste Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen.

Zweites Boosterteil bekommen Info: Wie schon beim ersten Boosterteil könnt ihr auch beim zweiten Teil die Schnitzeljagd nach den Hinweisen komplett überspringen und direkt das zweite Boosterteil einsammeln. Der Hinweis für das zweite Boosterteil zeigt ein Bild eines verunglückten Fahrzeugs mit den Worten "The hunt starts now near Gadgetzan. You will need allies on your journey." (Die Jagd beginnt jetzt in der Nähe von Gadgetzan. Ihr werdet eure Verbündeten auf eurer Reise brauchen.) Mit diesem Bild beginnt die Suche nach dem zweiten Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen. Erster Hinweis in Tanaris Die Jagd nach dem ersten Hinweis für das zweite Boosterteil führt euch nach Tanaris im Südosten von Kalimdor. Am schnellsten kommt ihr dorthin, wenn ihr in Valdrakken das Portal nach Orgrimmar / Sturmwind nehmt und von dort aus das Portal zu den Höhlen der Zeit. Fliegt dann in den Nordwesten von Tanaris zur verlassenen Werkstatt (das ist direkt nordwestlich von Gadgetzan, wo ihr eine Raketenlore(?) findet, die in einen kleinen Berg gekracht ist – gut zu erkennen an den beiden schwarzen Verbrennungsspuren im Sand. Direkt neben dem Gefährt findet ihr den ersten Hinweis (48.20, 26.52). /way #71 48.20, 26.52 Erster Hinweis Bei der Absturzstelle nordwestlich von Gadgetzan findet ihr den ersten Hinweis zum zweiten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen. Zweiter Hinweis bei den vielen, vielen Nadeln finden Der erste Hinweis, "Auf vielen, vielen Nadeln in Fetzen gerissen", ist offensichtlich eine Anspielung auf Tausend Nadel - die direkt nördlich an Tanaris angrenzende Zone. Das "in Fetzen gerissen" ist dagegen deutlich schwieriger. Gemeint sind hiermit die Hinweisfetzen, die auf den "Nadeln" – den hohen Felssäulen – ab dem Freiwindposten hoch Richtung Nordwesten zu finden sind. In jedem dieser Hinweisfetzen steht ein Buchstabe und eine Zahl, die die Position des Buchstaben in einem Satz darstellt. Die Aufgabe ist es also, alle hohen Felsen in Tausend Nadeln abzuklappern, die Hinweisfetzen mit den Buchstaben zu finden und daraus den korrekten Satz zu bilden – eine extrem zeitaufwendige und lästige Aufgabe, daher kürzen wir das Ganze ab: Der zweite Hinweis lautet "DEEP DOWN IN THE BARRENS" – also "Tief unten im Brachland". Verteilt auf den vielen Felssäulen in Tausend Nadeln findet ihr die Teile, die den zweiten Hinweis zum zweiten Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen ergeben. Hinweisfetzen für dritten Hinweis finden Die Suche geht im südlichen und nördlichen Brachland weiter. Wie in Tausend Nadeln sind in der Zone drei Hinweisfetzen versteckt. Das Tipp "Tief unten" vom vorherigen Hinweis ist hier wörtlich zu verstehen, denn es gibt nicht viele solcher Orte, die im sonst recht flachen Brachland unterhalb der Erde liegen. Findet ihr einen der Hinweisfetzen, erhaltet ihr Tipps, wo ihr die anderen beiden suchen müsst. Richtig zusammengesetzt ergeben die Hinweisfetzen den dritten Hinweis. Die Hinweisfetzen sich bei wichtigen Orten der Zone versteckt, im Alleingang aber nur mit extremem Zeitaufwand zu finden. Außerdem gibt es noch einen geheimen vierten Hinweisfetzen als Bonus, der sofort den vollständigen dritten Hinweis liefert. Hier die Fundorte: Hinweisfetzen 1: beim Zugangstunnel zum Portal zum Dungeon "Kral der Klingenhauer" (41.06, 94.63). Ihr erhaltet den Hinweis "Auf der Spitze…" und den Tipp, zwei weitere Hinweise bei "wo Höhlen Klagen" und "Zwerge graben" finden zu können. Hinweisfetzen 2: Wo "Zwerge graben" ist leicht, denn es gibt nur eine Stelle im südlichen Brachland, an der Zwerge buddeln: der Ausgrabungsstätte von Bael Modan. Betretet die in den Berg geschlagene Burg Bael'dun (Eingang = 49,61, 87,02) und lauft in den tiefsten Raum im Keller hinab, wo Festungsarchitekt Haggis Armok vor einem Tisch mit dem zweiten Hinweisfetzen (50.13, 86.65) steht. Ihr erhaltet den Hinweis "…des Donner…" und den Tipp, zwei weitere Hinweise bei "wo Höhlen Klagen" und "klingen hauen" finden zu können. Hinweisfetzen 3: Mit "wo Höhlen klagen" sind natürlich die Höhlen des Wehklagens gemeint. Den Eingang findet ihr bei der Blühenden Oase hinter dem großen Berg südwestlich von "Das Wegekreuz" (Eingang = 38.93, 69.41). Folg dem Weg durch das Höhlensystem dann bis zum Eingangsportal zum Dungeon "Höhlen des Wegklagens", dort findet ihr dann den dritten Hinweisfetzen (56.74, 65.58) am Stalagnat links neben dem Portal. Ihr erhaltet den Hinweis "…gipfels" und den Tipp, zwei weitere Hinweise bei "wo Klingen hauen" und "Zwerge graben" finden zu können. Hinweisfetzen 4: Der geheime Bonus-Hinweis versteckt sich auf dem Glutnebelgipfel - das ist die Spitze des Berges nordöstlich der Vergessenen Teiche im nördlichen Brachland. Auf der Westseite des Gipfels gibt es eine kleine Höhle mit einer Hütte davor, bei der ihr den vierten Hinweisfetzen (41.75, 39.35) mit dem vollständigen Hinweis findet. /way #199 41.06, 94.63 Hinweisfetzen 1

/way #199 49,61, 87,02 Eingang Burg Bael'dun

/way #199 50.13, 86.65 Hinweisfetzen 2

/way #10 38.93, 69.41 Eingang HDW

/way #11 56.74, 65.58 Hinweisfetzen 3

/way #10 41.75, 39.35 Hinweisfetzen 4

of Attribution Die im Brachland verteilten Hinweisfetzen ergeben zusammen den dritten Hinweis zum zweiten Boosterteil. Habt ihr die ersten drei Hinweisfetzen gefunden, könnt ihr sie in die richtige Reihenfolge bringen und erhaltet den Hinweis Auf der Spitze des Donnergipfels. Genau das steht auch im vierten Hinweisfetzen. Vierter, fünfter und sechster Hinweis mit Denkkappe aufspüren Laut dem dritten Hinweis müsst ihr zur "Spitze des Donnergipfels" – das ist die Spitze des Vulkans, der mitten in Ashenvale aufragt (auf dem der gewaltige Feuerelementar "Lord Magmathar" steht). Vor Ort entdeckt ihr drei Dinge: Einmal "Fassweise Spaß", mit dem ihr besser nicht interagiert, da es euch hoch in die Luft katapultiert (ihr bekommt einen Gleiter für die Landung) und zweimal der vierte Hinweis (48.0, 38.3) der euch den Tipp Blutgift____ und Von hier: -31 Zähne, 218 Bolzen gibt. Die Denkkappe führt euch mithilfe der Koordinaten direkt zum fünften Hinweis (42.0, 46.0), man kann aber auch allein durch "Blutgift____" darauf kommen, dass die Blutgiftfälle im Zentrum des Teufelswalds das Ziel sind. Vor Ort findet ihr den fünften Hinweis in Form eines Pfeils auf dem kleinen Holzsteg im Norden des grünen Sees. Interagiert ihr damit, erhaltet ihr die Koordinaten "13, 73", die euch zum letzten Hinweis führen. Die Koordinaten führen euch weiter in den Norden des Teufelswalds zum Wisperwindhain. In der Mitte des Allianzstützpunkts gibt es einen kleinen See, an dessen Rand ihr den sechsten Hinweis (44.17, 28.44) entdeckt. Selbiges verrät euch: Mimirons zweites Teil bei 35, 8. /way #63 48.06, 38.32 Hinweis 4

/way #77 42.03, 46.01 Hinweis 5

/way #77 44.17, 28.44 Hinweis 6

Die letzten Koordinaten führen euch schließlich zum Eisenwald im Nordosten des Teufelswalds. Um genau zu sein: Zum östlichen Rand des grünen Sees mit den großen Urtumen, wo ihr das zweite Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen (49.92, 26.38) einsammeln könnt. /way #77 49.92, 26.38 Zweites Boosterteil Info: Ursprünglich musste für das zweite Boosterteil ein großes Wasserelemenatar besiegt werden, wofür mindestens vier Spieler erforderlich waren. Das ist mittlerweile aber nicht mehr notwendig, ihr könnt einfach dort landen und das Boosterteil einsammeln! Beim Eisenwald im Nordosten des Teufelswalds könnt ihr schließlich das zweite Boosterteil für Mimirons Sprundüsen einsammeln.

Drittes Boosterteil einsammeln Info: Ihr könnt die Schnitzeljagd nach den Hinweisen komplett überspringen und direkt das dritte Boosterteil einsammeln. Der Hinweis fürs dritte Boosterteil zeigt ein Bild eines Grabes vor einem schwarzen Berg und rot glühenden Himmel und den Worten "The hunt begins now somewhere in the Eastern Kingdoms. How to decipher the attached hidden clue will be revealed on your journey." (Die Jagd beginnt jetzt irgendwo in den östlichen Königreichen. Wie ihr den beigefügten versteckten Hinweis entschlüsseln können, erfahren ihr während eurer Reise.) Außerdem wurde ein Textdokument (Domain.docx) angehängt, das Passwortgeschützt ist. Dabei handelt es sich um den "beigefügten versteckten Hinweis", dessen Entschlüsselung ihr unterwegs erfahrt. Mit diesem Bild beginnt die Suche nach dem dritten und letzten Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen. Erster Hinweis Die Jagd nach dem ersten Hinweis für das dritte Boosterteil beginnt in der Brennenden Steppe im Süden der östlichen Königreiche. Genau genommen ist das Tal der Asche im zentralen Osten der Brennenden Steppe euer Ziel, denn dort findet ihr das Grabmal, das auf dem Hinweisbild zu sehen war. Auf dem Grab findet ihr auch den ersten Hinweis (60.84, 48.03): "Sucht an der Straße, wo keine Brise weht, den Hügel der Unsterblichkeit". /way #36 60.84, 48.03 Erster Hinweis Beim Grab im Tal der Asche im zentralen Osten der Brennenden Steppe findet ihr den ersten Hinweis zum dritten Boosterteil. Zweiter Hinweis an der "Straße, wo keine Brise weht" finden Die "Straße, wo keine Brise weht" ist der Gebirgspass der Totenwinde im Süden der östlichen Königreiche und der "Hügel der Unsterblichkeit" ist eine Anspielung auf das Joch - ein Bereich, der direkt nordöstlich an Karazhan grenzt und von den Ogern des Totenwindstammes beheimatet wird, die normalerweise in Hügeln leben. Seht ihr euch dort etwas um, findet ihr eine Höhle (Eingang = 53.3, 62.4) mit dem zweiten Hinweis (52.59, 64.87): "Verborgen in Ellos Domäne" (Concealed within Ello's domain). /way #42 52.59, 64.87 Zweiter Hinweis In einer Ogerhöhle beim Joch im Gebirgspass der Totenwinde findet ihr den zweiten Hinweis zum dritten Boosterteil. Dokument "domain.doxc" entschlüsseln und dritten Hinweis finden An dieser Stelle kommt das Passwortgeschütze Dokument in Spiel, dessen Lösung nur im englischen Original funktioniert: Das Dokument heißt "domain.doxc" und der Hinweis lautet "Concealed within Ello's domain". Mit "Ello" ist "Lord Ello Schwarzhaupt" gemeint, der der Bürgermeister von Dunkelhain ist – einer Allianzstadt im Dämmerwald. Ellos "Domain" aka "Domäne" ist also der "Dunkelhain" – im englischen "Darkshire". Gibt man "Darkshire" als Passwort ein, lässt sich das Dokument öffnen und man sieht ein Bild von einem Gemälde, das in einem Haus hängt, mit den Worten "This picture may not be worth a thousand words, but…." Öffnet ihr das Passwortgeschütze Dokument "domain.doxc" bekommt ihr dieses Bild zu sehen, dass das Versteck des dritten Hinweises verrät. Das Gemälde liefert also den dritten Hinweis. Wo genau es zu finden ist, ist unbekannt, doch das Haus muss sich in Ellos Domäne befinden, also in Dunkelhain im Dämmerwald. Fliegt also dorthin und durchsucht die Häuser. Im Haus der Familie Eva (Madame Eva, Alyssa Eva und Lohgan Eva) direkt nordöstlich an der zentralen Kreuzung im Zentrum von Dunkelhain werdet ihr schließlich fündig. Der dritte Hinweis (75.87, 44.65) steckt als Notizzettel hinter der linken unteren Ecke des Bildes und besagt: "Besucht mit eurem GEFLÜGELTEN BILDNIS die Toten von Rabenflucht." /way #47 75.87, 44.65 Dritter Hinweis Den dritten Hinweis zum dritten Boosterteil findet ihr im Haus nordöstlich der zentralen Kreuzung in Dunkelhain hinter dem Wandgemälde. Vierten Hinweis mit geflügelten Bildnis bei den Toten von Rabenflucht aufspüren Laut dem dritten Hinweis sollt ihr die "Toten von Rabenflucht" besuchen. Allianzler wissen sicherlich, dass die Toten auf dem Friedhof von Rabenflucht im Nordwesten des Dämmerwaldes beigesetzt werden. Genau genommen in den dortigen Katakomben des Morgenwaldes (Eingang = 23.61, 35.75), in deren weitläufigen Gängen der vierte Hinweis gut versteckt ist. Der vierte Hinweis zum dritten Boosterteil ist in den Katakomben des Morgenwalds im Nordwesten des Dämmerwaldes versteckt. Bei der Suche nach dem Hinweis hilft euch euer Götze von Ohn'ahra – der übrigens mit "GEFLÜGELTEN BILDNIS" gemeint war –, allerdings gibt es ein Problem: Überall liegen "Köderschädel" herum, die euren Götzen fehlleiten. Ihr könnt und müsst sie via Interaktion zerstören, wenn ihr die Suchen selbst erledigen wollt. Wenn nicht: Lauft die Rampe runter, biegt bei der ersten Kreuzung links ab und durchquert den ersten Raum, um durch die Tür hinten links in den Raum mit den Stillen Schemen zu gelangen. Dort findet ihr ganz hinten in der hintersten rechten Grabkammer einen kleinen Spalt im Mauerwerk, hinter den ihr in einen Tunnel schlüpfen könnt, an dessen Ende ihr den vierten Hinweis (19.01, 25.18) findet: "Nähert euch für das letzte Stück dem Dunklen Portal". /way #47 23.61, 35.75 Eingang Katakomben

/way #47 19.01, 25.18 Vierter Hinweis In der hintersten Grabkammer könnt ihr durch einen Spalt in der Wand schlüpfen. Im dahinterliegenden Tunnel findet ihr den vierten Hinweis zum dritten Boosterteil. Drittes Boosterteil einsammeln Der letzte Hinweis führt euch schließlich zum Dunklen Portal im Zentrum der verwüsteten Lande (egal, welche Zeitlinie), wo ihr das dritte Boosterteil für Mimirons Sprungdüsen (54.86, 52.20) am Fuße der Rampe zum dunklen Portal findet. Das Looten des Boosterteil wird allerdings dadurch erschwert, dass die Prozedur ganze 12 Sekunden dauert. Obendrein werdet ihr vom regelmäßigen Artilleriebeschuss weggestoßen oder von den herausströmenden Orks in den Kampf verwickelt, was das Looten unterbindet. Ursprünglich war es gedacht, dass sich die Spieler gegenseitig unterstützen und ein paar Spieler die Orks abfangen / die Kanonen zerstören, während andere Spieler das Boosterteil einsammeln, doch es gibt einen ganz einfachen Trick: Ihr könnt das dritte Boosterteil vom Rücken eines fliegenden Reittieres aus aufklauben! Ihr müsst euch nur am Reichweitenrand zum Looten befinden, dann greifen euch die Orks nicht an. /way #17 54.86, 52.20 Drittes Boosterteil Am Fuße des Dunklen Portals in den verwüsteten Lande könnt ihr euch das dritte Boosterteil von Mimirons Sprungdüsen holen.