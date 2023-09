WoW Patch 10.2: Interview mit den Entwicklern über "Wächter des Traums"

Gerade erst ist Patch 10.1.7 in World of Warcraft: Dragonflight erschienen, doch der nächste Meilenstein der Roadmap steht mit WoW Patch 10.2 schon in den Startlöchern, nachdem er donnerstags (07. September 2023) offiziell enthüllt wurde. Wir hatten bereits vorab die Gelegenheit, mit Josh Augustine (Lead Quest Designer) und Allison Steele (Senior Game Designer) über die Wächter des Traums, den Smaragdgrünen Traum, Season 3 etc. zu fragen und haben dabei auch erfahren, was passiert, wenn man im Smaragdgrünen Traum einschläft. Die interessantesten Informationen aus dem Interview haben wir für euch wie immer nachfolgend zusammengefasst.

Falls ihr noch nichts von WoW Patch 10.2 gehört habt, hier das Vorstellungsvideo, das einen ersten Einblick in das nächste große Update gewährt.

Neue Zone: Smaragdgrüner Traum

In Patch 10.2 besuchen Spieler nicht den "gesamten" Smaragdgrünen Traum, da seine Ausmaße gewaltig sind, sondern nur einen kleinen Teil davon, der sich auf den Bereich rund um den jungen Weltenbaum Amirdrassil fokussiert.

Die Größe der neuen Zone im Smaragdgrünen Traum entspricht in etwa der Ebenen von Ohn'ahra.

Im Smaragdgrünen Traum erwartet die Spieler eine neue Hauptkampagne, die in sechs Kapiteln erzählt wird. Mittelpunkt ist Fyrakk und sein Machthunger nach dem neuen Weltenbaum Amirdrassil sowie den Bemühungen der vereinten Drachen und ihren Verbündeten – zu denen auch Verknot stößt –, Fyrakk aufzuhalten.

Im Smaragdgrünen Traum können Spieler an einem neuen öffentlichen Ereignis teilnehmen, das im Grunde aus drei Events besteht (Superblüte, Smaragdraserei und Smaragdfülle), die ineinander übergehen. Zunächst helfen Spieler bei "Superblüte" dem Urtum "Sprucecrown" dabei, die Blüte zu verbreiten, in dem Gegner abwehrt, verschiedene Aufgaben gelöst und die "Smaragdraserei" ausgelöst wird. Anschließend sind Spieler dazu ermutigt, Gegenstände einzusammeln und Aufgaben zu erfüllen, um die "Smaragdfülle" eines erscheinenden Schössling einzuleiten, der schließlich zu einer Schatztruhe mit tollen Belohnungen – die abhängig von den Bemühungen der Spieler sind - heranwächst. .

"Aurostor der Winterschläfer" ist der neue Weltboss, der im Smaragdgrünen Traum aufgeweckt wurde.

Die im Smaragdgrünen Traum beheimateten "Traumwächter" sind eine neue Ruhm-Fraktion, die mit tollen Belohnungen wie Ausrüstung, kosmetischen Items, neuen Titel, Reittiere, Haustiere etc. aufwartet.

Zu den Bewohnern des Traums gehören Wächter, Dryaden, Druiden, Runenbären, der grüne Drachenschwarm und mehr.

Patch 10.2 "Wächter des Traums" war die perfekte Gelegenheit, um tiefer in den Traum einzutauchen. Dementsprechend gibt viel Lore zu entdecken, doch die treibende Kraft der Geschichte in "Wächter des Traums" sind die Charaktere.

Es wird ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren wie Merithra, Malfurion und Tyrande geben. Weitere Charaktere werden erst in den späteren Kampagnen-Kapiteln enthüllt, doch wenn man sich die Frage stellt, welche Charaktere alles stehen und liegen lassen, um Amirdrassil zu schützen, kann man sich ausmalen, wen man wieder zu Gesicht bekommt.

Beim Design einer neuen Zone wie den Smaragdgrüner Traum stellen sich die Entwickler u.a. die Frage "was macht die Zone einzigartig, was kann nur hier passieren und sonst nirgends?". Im Fall des Smaragdgrünen Traums wirft das etwa die Frage auf "was passiert, wenn man im Smaragdgrünen Traum einschläft, da man sich ja bereits in einem Traum befindet?". Die Antwort ist eine Mechanik, bei der eine Geisterversion des schlafenden Charakters erscheint, die sich im Smaragdgrünen Traum bewegen und mit Dingen (wie Schatztruhen) interagieren kann, die es nur in der Traum-Traumwelt gibt.

Bei der Entwicklung von wichtigen Charakteren (wie Tyrande) arbeiten mehreren Teams zusammen (z.B. Lore-Team, Narrativ-Team), damit die Hintergrundgeschichte stimmt und sich der Charakter entsprechend weiterentwickeln kann. Das Team legt den Fokus nicht auf kurzfristige Entwicklungen, sondern auf große epische Handlungsbögen und wo sich der Charakter in zwei, drei Jahren befindet. Dieser Weitblick hilft dann bei der Ausarbeitung der Handlungen im Hier und Jetzt. Bei weniger wichtigen Charakteren, deren Geschichte sich nur auf begrenztem Raum entwickelt (wie im Smaragdgrüner Traum), haben die Entwickler deutlich größeren Spielraum, da sie sich nicht mit den Langzeitauswirkungen auseinandersetzen müssen.

Season 3 (Neuer Schlachtzug, M+, PvP)

"Amirdrassil, Hoffnung des Traums" ist der neue Schlachtzug.

Es gibt 9 Bosse, darunter ein Bosskampf während des Drachenreitens. Der Endgegner ist Fyrakk

Es gibt neue Klassensets und eine neue legendäre Waffe (2H-Axt): Fyr'alath, der Traumreißer (droppt von Fyrakk)

Der neue Schlachtzug öffnet (wie bei den Raids zuvor) seine Tore erst nach einer Pre-Weak, damit Spieler sich vorbereiten können.

Normalerweise wird das maximale Item-Level von Ausrüstungsgegenständen um +26 Level mit einem neuen Schlachtzug erhöht, doch diesmal steigt das Ilvl-Cap um +39 an. Der Grund dafür ist das neue Upgrade-System und der nachträglich hinzugefügte mythische Pfad, durch den die Spieler eine ganz neue Ausrüstungsstärke erreichen konnten. Damit sich die neuen Items auch wie richtige Upgrades anfühlen, wurde das lvl-Cap um 39 Zähler erhöht.

Die Dungeons "Dämmerung des Ewigen: Galakronds Sturz", "Dämmerung des Ewigen: Murozonds Erhebung", "Kronsteiganwesen (Battle for Azeroth)", "Atal'Dazar (Battle for Azeroth)", "Finsterherzdickicht (Legion)", "Die Rabenwehr (Legion)", "Der Immergrüne Flor (Warlords of Draenor)" und "Thron der Gezeiten (Cataclysm)" sind in der neuen Rotation für Mythisch+ Dungeons.

Saison-Affixe kehren nicht zurück

Für PvP-Spieler gibt es den neuen "Battleground Blitz", der in die Rotation der Raufereien aufgenommen wird. Es ist ein 8v8 Schlachtfeld (gewertete Schlacht), für das man sich einzeln (solo queue) oder als Duo – sofern ein Spieler davon ein Heiler ist – anmelden kann. Mehr dazu erfahrt ihr im Blizzard Forum (englisch).

Quality-of-Life-Verbesserungen und UI-Updates