Xbox Game Pass wird teurer, kriegt neue Stufe - Das ändert sich jetzt für dich

Microsoft hat eine Preiserhöhung des Xbox Game Pass angekündigt und führt außerdem eine neue Stufe ein.

Bei dieser neuen Stufe bekommt ihr dann Neuveröffentlichungen nicht mehr zum Launch.

Was kostet der Xbox Game Pass zukünftig?

Der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate steigt demnach von 14,99 Euro pro Monat auf 17,99 Euro pro Monat.

Gleichzeitig wird der Preis für ein Jahresabo des Game Pass Core von 59,99 Euro auf 69,99 Euro erhöht. Der Preis für den PC Game Pass erhöht sich von monatlich 9,99 Euro auf 11,99 Euro.

Bereits ab heute ist der Xbox Game Pass für Konsole als Stufe nicht mehr verfügbar. Wer noch ein laufendes Abo mit diesem und die automatische Zahlungsverlängerung aktiviert hat, kann ihn aber weiterhin nutzen. Sollte irgendwann aber die Mitgliedschaft enden, habt ihr keinen Zugriff mehr darauf.

An dessen Stelle rückt in den kommenden Monaten der Xbox Game Pass Standard. Hier sind der Zugriff auf eine große Auswahl von Spielen enthalten und ihr könnt online spielen und profitiert sonst auch von allem, was der Game Pass Core zu bieten hat. Cloud-Gaming ist hier aber ebenso wenig dabei wie der Zugriff auf Game-Pass-Spiele, die direkt zum Launch in den Game Pass kommen.

"Einige Spiele, die am ersten Tag mit Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sind, sind nicht sofort mit Xbox Game Pass Standard verfügbar und werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zur Bibliothek hinzugefügt", heißt es.

Die Preisänderungen gelten ab heute für neue Abonnentinnen und Abonnenten, ab dem 12. September 2024 dann auch für bestehende Mitglieder.

Weiterhin schränkt Microsoft die Möglichkeit ein, Laufzeit für den auslaufenden Game Pass Konsole zu stapeln: "Codes für Xbox Game Pass for Console sind bis auf Weiteres weiterhin einlösbar. Ab dem 18. September 2024 beträgt die maximale Verlängerungsfrist für Game Pass für Konsole 13 Monate. Dies hat keine Auswirkungen auf die Zeit, die Sie derzeit auf Ihrem Konto haben und die über 13 Monate hinausgeht, sondern nur auf Ihre zukünftige Fähigkeit, nach dem 18. September 2024 mehr als 13 Monate zu stapeln."