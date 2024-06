Xbox: Ihr müsst trotz erfolgreicher PS5-Strategie nicht auf Exklusivtitel verzichten

Xbox hat sich dazu entschieden, einige Spiele auch auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen. Ein Schritt, der für Microsoft zu funktionieren scheint, einigen Fans jedoch Sorgen bereitet. Kann sich die Xbox ohne eigene und exklusive Spiele überhaupt halten? Lohnt es sich überhaupt noch, eine Xbox zu besitzen? Matt Booty von Microsoft beantwortet einige Fragen zum Thema.

Xbox geht auf die Sorgen der Fans ein

Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves. Sie alle sind inzwischen auf der PlayStation 5 und besonders Sea of Thieves ist extrem erfolgreich auf der Konkurrenzplattform.

"Wir sind sehr zufrieden", sagt Booty in einem Interview mit Variety. "Wir beginnen, den Rhythmus zu erreichen, den wir immer angestrebt haben." Es habe eine Weile gedauert, alles auf die Beine zu stellen, doch mit all den Übernahmen und der Frequenz, in der die Spiele nun erscheinen, sei man zufrieden.

"Ich habe einen Artikel gelesen, in dem jemand darauf hinwies, dass wir in diesem Jahr einige der traditionellen Schwergewichte von Xbox, wie 'Halo' oder 'Forza', nicht hatten", so spricht Booty die Ängste und Sorgen der Fans an.

"Natürlich arbeiten unsere Teams an diesen Projekten, und wir haben eine Menge cooler Sachen, die wir zum richtigen Zeitpunkt vorstellen werden. Aber die Tatsache, dass wir hoffentlich eine große Masse an Begeisterung ausgelöst haben, die nicht von den Dingen abhängt, die wir traditionell machen, ist meiner Meinung nach ein guter Indikator und ein gutes Zeichen dafür, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und in der Lage sein werden, weiterhin in dieser Kadenz zu liefern."

Im nächsten Juni wolle Xbox dann ein großes Portfolio vorstellen und es klingt danach, als wären dann auch wieder einige geliebte Exklusivtitel dabei.